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薛偉傑：6萬元純電動車 你會購買嗎？

【明報專訊】看到文章標題，相信很多讀者都會心動，不然就是心裏有個疑問——有可能嗎？

其實，內地多家車廠都有推出最低配置版、售價只是6萬元人民幣上下的純電動汽車，最高配置版通常要加1萬至2萬元。只不過，一般傳媒少有報道而已。首先強調，這裏說的確實是四個車輪的電動汽車，而非兩輪的電動摩托車或者電動三輪車。另一方面，也得承認，這種廉價電動汽車確實屬於入門級，它們的體積、最高速度、加速性能、續航力都有些「縮水」，甚至有部分最低配置版不支援快速充電。它們的車廂亦較窄較小，被稱為微型電動汽車，全車長度通常只有3米多。至於續航力，則大多介乎200至300公里，個別型號只有155至180公里。但它們既有兩個座位的型號，也有4座位甚至5座位的型號。當然，約6萬元人民幣的售價是指已扣除內地政府補貼之後的終端零售價。一般估計，它們在補貼前的建議零售價（MSRP）是其終端零售價的大約兩倍，所以車廠才有利可圖。

平買貴用 換電池費用如買新車

在內地市場，性價比乃重要的指標，這種微型電動汽車有一定的需求，但暫時還未算是主流。這除了因為它們的車廂不夠寬敞，以及續航力較短之外，還多少因為有些「平買貴用」的現象。雖然這些微型電動汽車的售價比主流的電動家庭車廉宜一大截，但當需要更換鋰電池時，兩者的收費差距卻不會太大。這是因為，內地對於電動汽車的補貼政策只限於補貼整部車，單單更換鋰電池並不會獲得補貼。

舉例說，因為體積、發動機、續航力、材料、品牌及補貼金額等差別，主流電動家庭車的售價可以是微型電動汽車的4至5倍，甚至以上。但在鋰電池價格方面，前者就可能只是後者的2倍（主要因素只是容量）。例如，兩者的鋰電池容量可能分別是75kWh和38kWh，價格分別是9萬元和4.5萬元人民幣左右。再加上更換電池時，那些4S店需要收取人工和各種手續費，實際總收費還會再高一些。因此，這些微型電動汽車換一次電池的收費，幾乎就等於整部車的終端零售價！

熟悉內地汽車市場的人士表示，內地主流的電動汽車，乃售價介乎20多萬元至30多萬元人民幣的「家庭車」，即是長度超過4米的房車以及車廂較大的SUV（SUV有5座位至7座位）。不過，微型電動汽車亦有捧場客。首先，從觀察所見，微型汽車在三、四線城市以及農村似乎特別受落。

此外，內地一些經營出租汽車服務的公司，亦會採購這些微型電動汽車。例如，攜程集團就正在採購這些微型電動汽車，在一至三線城市打造以自駕遊、商務、上下班為主的自駕服務網，以及以機場接送專車和網約車為主的專車服務網。其次，亦有一些家庭購入這種微型電動汽車，作為家中的第二部汽車，以方便眾多家人使用。

燃油車限購 電動車受惠

另外，內地有7個大城市和海南省正在實行燃油車限購令，市民若要購買燃油車，必須先通過抽籤（搖號）。但在這些地方，電動汽車卻不限購，其整體銷量都是受惠，包括微型電動汽車。在2018年，北汽EC系列、奇瑞eQ1、江淮iEV6E、江鈴E200、眾泰E200乃內地最暢銷的5款微型電動汽車，它們的全年銷量分別是86,737輛、43,594輛、43,148輛、31,444輛、18,807輛。以2018年內地純電動汽車總銷量才98.4萬輛來說，這5款微型電動汽車的銷量已算不錯。據悉，有本地車行亦計劃將這種微型電動汽車引入香港，並曾經將至少一部交給第三方機構測試。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕電動汽車 廉價 江鈴 江淮 奇瑞 北汽 電動車 微型電動車 攜程 補貼

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