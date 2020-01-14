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日產研秘密應急計劃 應對與雷諾拆伙

【明報專訊】《金融時報》引述消息人士稱，日產（Nissan）高層正加快制訂秘密應急計劃，應對一旦與法國雷諾（Renault）拆伙的衝擊。消息稱，這些應急部署，包括為工程製造部門徹底分家，並為日產董事會更迭預演。自日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）去年12月在日本棄保潛逃後，相關部署已在加快推進，反映雷諾-日產（Renault-Nissan）聯盟內部的緊張形勢。

聯盟維持近20年 近期關係緊張

在戈恩掌舵時期，該聯盟維持了近20年。戈恩曾任這兩家汽車大廠的行政總裁兼董事長。兩名消息人士稱，雖然雷諾與日產都試圖改善關係，但雙方關係已經變質，很多日產高層認為雷諾拖累了日產。就拆伙的初步討論，正值對雷諾和日產而言都特別敏感的時刻。雙方拆伙可能會促使這兩家車廠各自尋找新的合作伙伴。

分析認為，主要車廠紛紛結盟以增強競爭力之際，日產與雷諾反其道而行部署拆伙，有可能導致兩家車廠規模縮小。快意佳士拿（Fiat Chrysler）與法國標緻（Peugeot）母公司標緻雪鐵龍（PSA）早前宣布合併，成為全球第四大車廠。雷諾董事長塞納爾（Jean-Dominique Senard）即將公布多個聯合項目，以證明雷諾-日產聯盟仍可正常運作。塞納爾上月向《金融時報》稱，若現在不迅速行動、真正地共同分擔，雷諾-日產就無法生存下去。

（金融時報）

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