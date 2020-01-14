英倫銀行放風減息 英鎊跌穿1.30

3名委員釋出減息信號

英倫銀行MPC委員弗利格（Gertjan Vlieghe）周末向《金融時報》稱，如果數據未顯示英國經濟正在回暖，他將在本月底投票支持減息。他說，需看到英國數據有即時的重大改善，才會支持利率按兵不動，再作觀察。另一MPC委員滕雷羅（Silvana Tenreyro）上周五亦稱，如果英國經濟未見增長加快的迹象，她將在未來幾個月內投票支持減息。

事實上，將於3月卸任的英倫銀行行長卡尼上周亦暗示，若迹象顯示英國經濟持續疲軟，央行可能減息。在12月的英倫銀行貨幣政策會議，由9人組成的MPC委員會當中，哈斯克爾（Jonathan Haskell）及桑德斯（Michael Saunders） 支持減息，但委員會最終以7票對2票通過利率政策維持不變。如今連同卡尼在內，再有3名委員釋出減息的信號，預示本月底英倫銀行有可能通過減息。

CME Group的衍生品合約定價顯示，交易員在上周五仍認為英國本月減息的機率可能只有21％，這概率在昨天升至47%。三菱日聯金融集團（MUFG）指出，英國利率市場之前低估了英倫銀行減息的風險。過去3個月，隨着無協議脫歐的威脅消退，投資者已向英鎊資產投入超過100億美元。

（綜合報道）

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