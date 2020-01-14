經濟
國際金融
下一篇 上一篇

英倫銀行放風減息 英鎊跌穿1.30

【明報專訊】英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）部分委員放風支持減息，令央行最快可能在本月底放寬貨幣政策。英鎊兌美元昨跌0.5%，跌穿1.30美元，是今年以來首次。在2020年首兩周，英鎊累跌近2%。昨公布的數據顯示，英國11月GDP按年增長0.6%，增速是7年來最慢。按月則跌0.3%，是4月以來最大跌幅。

3名委員釋出減息信號

英倫銀行MPC委員弗利格（Gertjan Vlieghe）周末向《金融時報》稱，如果數據未顯示英國經濟正在回暖，他將在本月底投票支持減息。他說，需看到英國數據有即時的重大改善，才會支持利率按兵不動，再作觀察。另一MPC委員滕雷羅（Silvana Tenreyro）上周五亦稱，如果英國經濟未見增長加快的迹象，她將在未來幾個月內投票支持減息。

事實上，將於3月卸任的英倫銀行行長卡尼上周亦暗示，若迹象顯示英國經濟持續疲軟，央行可能減息。在12月的英倫銀行貨幣政策會議，由9人組成的MPC委員會當中，哈斯克爾（Jonathan Haskell）及桑德斯（Michael Saunders） 支持減息，但委員會最終以7票對2票通過利率政策維持不變。如今連同卡尼在內，再有3名委員釋出減息的信號，預示本月底英倫銀行有可能通過減息。

CME Group的衍生品合約定價顯示，交易員在上周五仍認為英國本月減息的機率可能只有21％，這概率在昨天升至47%。三菱日聯金融集團（MUFG）指出，英國利率市場之前低估了英倫銀行減息的風險。過去3個月，隨着無協議脫歐的威脅消退，投資者已向英鎊資產投入超過100億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內房佳兆業35億奪青山灣地 首奪官地 呎價6005元貴毗鄰香港小輪項目五成
內房佳兆業35億奪青山灣地 首奪官地 呎價6005元貴毗鄰香港小輪項目五成
話你知：去年內地賣樓破千億
話你知：去年內地賣樓破千億
宏福3房跌穿千萬 8個月新低
宏福3房跌穿千萬 8個月新低
峻弦天池屋8600萬沽 7年實蝕1220萬
峻弦天池屋8600萬沽 7年實蝕1220萬
御龍山商場招標 連車位市值6億
御龍山商場招標 連車位市值6億
恒指擴容 第二上市擬僅納大中華公司 恒指公司：海外公司成交相對薄弱
恒指擴容 第二上市擬僅納大中華公司 恒指公司：海外公司成交相對薄弱
財庫局長劉怡翔：冀ETF互聯互通今年啟動
財庫局長劉怡翔：冀ETF互聯互通今年啟動
梁定邦盼推證券化 由中小企融資開始
梁定邦盼推證券化 由中小企融資開始
恒指撲29000點 收復反修例運動失地
恒指撲29000點 收復反修例運動失地
分析：不穩定因素多 追入本地股要小心
分析：不穩定因素多 追入本地股要小心
凱雷沽清閱文 最多套16億
凱雷沽清閱文 最多套16億
眾安搞比賽 推介朋友愈多存息愈高 最高6.8厘 500客可享低至0.18厘貸款年息
眾安搞比賽 推介朋友愈多存息愈高 最高6.8厘 500客可享低至0.18厘貸款年息
中海油今年淨產量目標達5.3億桶
中海油今年淨產量目標達5.3億桶
招金礦業申H股全流通
招金礦業申H股全流通
兩新股暗盤價潛水 文業一度較招股價低30%
兩新股暗盤價潛水 文業一度較招股價低30%
恒大與投資者達協議 回A再押後 避過短期內回購1300億元融資
恒大與投資者達協議 回A再押後 避過短期內回購1300億元融資
美財長警告 波音停產累經濟 指拖低GDP增長0.5百分點 美股早段靠穩
美財長警告 波音停產累經濟 指拖低GDP增長0.5百分點 美股早段靠穩
日產研秘密應急計劃 應對與雷諾拆伙
日產研秘密應急計劃 應對與雷諾拆伙
張兆聰：汽車代理股永達追落後 中長線看好
張兆聰：汽車代理股永達追落後 中長線看好
薛偉傑：6萬元純電動車 你會購買嗎？
薛偉傑：6萬元純電動車 你會購買嗎？
李浩德：逐步威脅阿里 美團強勢未炒完
李浩德：逐步威脅阿里 美團強勢未炒完
金曹：今年最樂觀可見31684點
金曹：今年最樂觀可見31684點
技術取勝：維他奶料30元有阻力
技術取勝：維他奶料30元有阻力
港人減夜蒲 高門娛樂場所收入跌
港人減夜蒲 高門娛樂場所收入跌
「李嘉誠基金會」撤申曹忠破產
「李嘉誠基金會」撤申曹忠破產
劉思明：走勢蠢蠢欲動 同程藝龍可吼
劉思明：走勢蠢蠢欲動 同程藝龍可吼
周顯：世家大族的處事作風
周顯：世家大族的處事作風
湯文亮：贏即是輸 輸即是贏的預測
湯文亮：贏即是輸 輸即是贏的預測
WEST PARK首批30伙 料逾九成不足千萬
WEST PARK首批30伙 料逾九成不足千萬