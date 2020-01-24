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美財長警告 波音停產累經濟 指拖低GDP增長0.5百分點 美股早段靠穩

【明報專訊】波音737 MAX客機持續全球停飛並要停產，可能妨礙美國經濟增長。美國財長梅努欽接受霍士新聞訪問時稱，波音是美國最大的出口商之一，其MAX客機停產、停飛的危機，勢將令美國經濟增長放慢。他估計受MAX危機影響，美國今年GDP增長將被拖低0.5個百分點，但預期美國全年經濟增長仍達2.5%。中美將於周三簽署首階段貿易協議，市場情緒樂觀，美股早段靠穩，波音股價早段亦升約1%。

華爾街大行本周陸續公布季績，不過分析師預期大行表現將好壞參半。美國與伊朗的形勢未有進一步惡化的迹象，國際油價昨跌約1%。

梅努欽稱，美國今年經濟增長本應介乎2.5％至3％，但受波音MAX停飛影響，今年增幅可能接近2.5％。由於美國監管機構未有允許MAX客機復飛的時間表，波音計劃本月起暫停生產MAX客機。美國各航空公司直至4月前，都沒有安排MAX客機的航班。訂購了MAX客機的航空公司，已損失超過10億美元。

波音零件供應商面臨裁員

MAX停飛也導致波音的供應商裁員。為MAX提供零件的廠商面臨大量損失，正急於節省開支。為MAX客機製造機身的Spirit Aerosystems，在堪薩斯州的廠房初步裁員約2800人，令員工總數减少超過15%。該公司已警告，裁員規模可能擴大。

不過波音表示，暫未有裁員計劃，並已計劃將3000名MAX生產線的工人，重新分配到公司其他部門，包括777X和767生產線。MAX停飛已令波音市值大跌逾500億美元。波音上月解僱了行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg），並由周一起由波音長期董事卡爾霍恩（Dave Calhoun）接任。

波音市值大跌 上月換CEO

米倫伯格效力波音34年，以實習工程師身分加入波音，至2015年晉升為CEO。他在MAX客機於去年3月全球停飛後，屢次發布MAX何時復飛的預測，惟無助解決MAX的問題，遭美國聯邦航空管理局（FAA）罕有地公開譴責。美國國會議員也批評他，未能在MAX客機於2017年推出前發現安全隱患，且花了很長時間才為墜機空難承認責任。波音表示，米倫伯格無權因其退休而獲得任何遣散費或離職費，其價值1460萬美元的股票將被扣起，但仍可獲約6200萬美元的退休金和股票收益，引起空難死者家屬不滿。波音7月時表示，將向346名空難受害者的家屬提供5000萬美元，而這筆款項不包括法庭日後就空難向波音頒布的賠償金額。

蘋果下半年料發布兩款5G iPhone

MAX危機遲遲未能解決之際，部分經濟學家預計，美國未來12個月的經濟增長可能放緩，甚至可能出現衰退。不過梅努欽預計，中美簽訂首階段貿易協議，加上《美墨加協議》生效，可望推動美國經濟增長。

此外，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤稱，蘋果將在下半年發布兩款5G iPhone，分別支持毫米波頻段（mmWave）及6GHz以下（Sub-6GHz）頻段，預期下半年新iPhone出貨量介乎8000萬至8500萬部。相比下，2019年iPhone 11系列的出貨量為7500萬部。蘋果股價早段微升。

（綜合報道）

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