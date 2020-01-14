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恒大與投資者達協議 回A再押後 避過短期內回購1300億元融資

【明報專訊】中國恒大（3333）為恒大地產鋪路「回A」計劃中，曾引入三輪共1300億元（人民幣‧下同）戰略投資者，原訂需於本月底前完成回A，否則須率先回購首兩輪共700億元融資。不過，集團昨日宣布成功在限期前達成協議，經與第一批及第二批戰略投資者協商下，同意將700億元戰略投資約定的實現重組上市期限押後至2021年1月31日，與第三批600億元的戰投約定期限一致，集團表示，重組上市工作正在有序推進。

明報記者 方楚茵

中國恒大在2016年10月公布，旗下恒大地產借殼深圳上市國企深深房回A，變相今次回A的重大資產重組涉及深圳市國企改革，難度有所增加；而且按中證監規例，直至重組完成前，回A股過程不能派發股息，由於回A計劃需時較原定長，為順利完成，中國恒大期間曾暫停申請宣派股息。

倘原限期前回購 負債比率急升

然後3年過去，恒大地產回A之路仍未完成。但中國恒大期間引入的3輪共1300億元的戰投去留卻成為市場關注點之一，因為若未能與投資者達成新協議，回購勢將影響恒大現金流，亦將令恒大的負債比率再次提升。

此前，恒大因為引入戰投後，令負債率由高峰的432%，急降至近年的152%水平。

翻查恒大公告，集團已先後6次延後與深深房的重組限期（見表），最近一次則為上月，雙方再次將合作協議的排他性及協議有效期延長，從2019年12月31日進一步延申至2020年12月31日。由於集團進一步延後回A計劃，亦於去年12月8日公布派發2018財年股息，每股1.419元（約1.578港元），派息涉資達187億元。

至於中國恒大的3次戰略投資分別在2017年1月、6月及11月引入，當中國企及民企均有參與。3輪戰投不乏投資者熟悉的身影，包括山東高速集團投入230億元；蘇寧電器投入200億元；嘉寓投入70億元；睿燦投資投入65億元；深業集團投入55億元；中信聚恒、廣田投資、深圳市華建控股、寶信投資、華達置業、麒翔投資、深圳市鍵誠投資有、深圳正威、廣州逸合、四川鼎祥各投入50億元；深圳市美投高新技術創業投資、廣東唯美明珠投資、鴻達投資、中融投資投入30億元、宇民投資、金橙宏源各投入20億元、深圳市前海中意控股、永合金豐投入10億元。

同業可發新H股 或正面迴響

值得留意的是，早前另一內房富力（2777）及首創置業（2868）獲中證監放行發行新H股，投行瑞銀在報告內提到，今次放寬，或意味恒大旗下恒大地產回A計劃亦有正面迴響。

相關字詞﹕山東高速集團 瑞銀 首創置業 富力地產 恒大地產 重組 回A 深深房 戰略投資者 中國恒大

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