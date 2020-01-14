中海油今年淨產量目標達5.3億桶

預計有10個新項目投產

中海油提高未來產油目標，首席執行官徐可強表示，考慮到2019年集團表現良好，投產量及儲量快速增加，另外已開採較長時間的油田的管控提升，相關油田產油下坡量減少，加上集團擁有超過20個在建項目，所以調高產量目標。集團預計，將有10個新項目投產，當中圭亞那的Liza油田一期已提前投產。

集團預計，2020年資本支出預算為850億至950億元（人民幣‧下同），當中勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額約20%、58%、20%和2%。對於今年資本開支增幅低於2019年，首席財務官謝尉志指出，由於2018年基數較低，所以增幅放緩，強調實際金額仍然相當高。

今年資本開支增幅料低於去年

謝尉志提到，石油輸出國組織（ OPEC）對產量控制，會對石油需求影響較大，並補充去年末季油價有所反彈，但天然氣價格則平穩。

全球油企均有計劃轉型，徐可強表示，除了做好本業，會繼續發展天然氣業務，並會提高海上風電比例，現時海上風電無具體發展目標，但海上風電將佔每年投資額約3%至5%。徐又稱，不排除對外合作發展海上風電，集團正在建設江蘇風電項目，估計即將完工及併網。