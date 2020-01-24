眾安搞比賽 推介朋友愈多存息愈高 最高6.8厘 500客可享低至0.18厘貸款年息

明報記者 溫藹紅

據ZA Bank公布指出，參加者須註冊成為ZA Bank母公司眾安科技旗下社群ZA Fam會員，並透過參與「開戶排名賽」的次數，以及推薦朋友註冊成為其新用戶並參與有關活動，便可獲取更高排名，是此活動僅有不多於2000名參加者能夠成功開設銀行帳戶，帳戶持有人同時可獲日本咖啡免費升級優惠。

2000客同時獲贈日本咖啡升級

當中該行推出「定存利率優惠加息券」，讓名列首50名而成功開戶的參加者可獲最高6.8厘定存年息，最低排名（第500名）最少亦享有4.5厘，最高定存金額為10萬港元，存款期3個月。該行指「加息券」是參加者於該銀行選擇定期存款時的優惠利率，即讓客戶在銀行的基本利率2厘上，加以應用最高4.8厘的加息券。

另外，ZA Bank亦為推廣期收到開戶邀請的客戶提供貸款利率優惠，成功獲ZA Bank私人貸款審批，並提取貸款的首500名客戶，可獲貸款月平息0.01%的優惠獎賞，總貸款額5000元至5萬元，還款期為6個月或以下。若以貸款額5萬元及還款期3個月計算，實際年利率只有0.18%。

排名愈高者將先獲開戶邀請連結

就記者昨天嘗試，成功邀請愈多朋友註冊成為ZA Fam會員，排隊名次愈前，一度升至前20名內，但仍未獲邀請開戶。該行強調，排名將決定參加者收到ZA Bank開戶邀請連結的先後次序，排名愈高者將愈早得到開戶邀請連結，並須於限期內成功開戶；又指參加者一旦收到開戶邀請連結，排名便會停止變動，若參加者逾期或放棄，即會失去該開戶資格，並由排名較後者代替。

參加者逾期或放棄 即失開戶資格

ZA Bank早於上月中宣布試業，邀請約2000名本港零售客戶試用該行服務，當中包括「定存優惠加息券」，存款額上限為20萬元，若以3個月存期及存息2厘計算，使用加息券後，可將存息推高至6厘水平，是為全城最高存息。

反之，目前本港傳統大型銀行的港元定存息維持在中等水平，包括中銀（2388）及匯豐均在2厘以上，渣打香港及恒生（0011）低至1.9厘及1厘水平；中型銀行方面，則暫以工商銀行存息最高，3個月港元定存息為4.2厘，但要求經手機開戶敍做，存款門檻僅1000元或以上。