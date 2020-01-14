經濟
下一篇 上一篇

凱雷沽清閱文 最多套16億

【明報專訊】近月內地電視劇《慶餘年》掀起熱潮，帶動有份出品的閱文集團（0772）股價反彈。閱文股價水漲船高，隨即有投資者乘勢沽貨，私募基金凱雷集團計劃沽清閱文持股，根據銷售文件，凱雷將配售逾4100萬股，每股售價約37.8至39元，較昨日收市價折讓5.6至8.5%，估計套現最多16億元，這次亦是凱雷半年內第二次減持。閱文昨日升1.1%，收報41.3元。

半年第二次減持

凱雷透過旗下Laoshe Investment Ltd及Luxun Investment Ltd持有閱文股份，根據銷售文件，集團計劃以每股作價37.8元至39元，配售4110萬股，相當於已發行股份3.97%，套現15.6億至16億元。

凱雷上一次減持是在去年7月，凱雷旗下Luxun以每股均價35.5元，出售2800萬股，套現9.94億元，持股量減至3.93%。翻查資料，凱雷為閱文上市前投資者，分別參與閱文上市前第三輪及第四輪投資，當時每股成本為0.25美元（約1.95港元），較昨日收市價折讓95.28%。

累計套現逾25億

本月初有內媒引述閱文管理層指出，《慶餘年》會按照三部曲規劃，後續劇本走向已有初步安排，因於政策監管原因，2019年集團旗下新麗傳媒有部分劇集未能確認收入，預計全年確認收入的電視劇數量為5部，2020年新麗至少有9部劇集啟播確認收入。

相關字詞﹕凱雷 慶餘年 騰訊 閱文 電視劇

上 / 下一篇新聞

內房佳兆業35億奪青山灣地 首奪官地 呎價6005元貴毗鄰香港小輪項目五成
內房佳兆業35億奪青山灣地 首奪官地 呎價6005元貴毗鄰香港小輪項目五成
話你知：去年內地賣樓破千億
話你知：去年內地賣樓破千億
宏福3房跌穿千萬 8個月新低
宏福3房跌穿千萬 8個月新低
峻弦天池屋8600萬沽 7年實蝕1220萬
峻弦天池屋8600萬沽 7年實蝕1220萬
御龍山商場招標 連車位市值6億
御龍山商場招標 連車位市值6億
恒指擴容 第二上市擬僅納大中華公司 恒指公司：海外公司成交相對薄弱
恒指擴容 第二上市擬僅納大中華公司 恒指公司：海外公司成交相對薄弱
財庫局長劉怡翔：冀ETF互聯互通今年啟動
財庫局長劉怡翔：冀ETF互聯互通今年啟動
梁定邦盼推證券化 由中小企融資開始
梁定邦盼推證券化 由中小企融資開始
恒指撲29000點 收復反修例運動失地
恒指撲29000點 收復反修例運動失地
分析：不穩定因素多 追入本地股要小心
分析：不穩定因素多 追入本地股要小心
眾安搞比賽 推介朋友愈多存息愈高 最高6.8厘 500客可享低至0.18厘貸款年息
眾安搞比賽 推介朋友愈多存息愈高 最高6.8厘 500客可享低至0.18厘貸款年息
中海油今年淨產量目標達5.3億桶
中海油今年淨產量目標達5.3億桶
招金礦業申H股全流通
招金礦業申H股全流通
兩新股暗盤價潛水 文業一度較招股價低30%
兩新股暗盤價潛水 文業一度較招股價低30%
恒大與投資者達協議 回A再押後 避過短期內回購1300億元融資
恒大與投資者達協議 回A再押後 避過短期內回購1300億元融資
美財長警告 波音停產累經濟 指拖低GDP增長0.5百分點 美股早段靠穩
美財長警告 波音停產累經濟 指拖低GDP增長0.5百分點 美股早段靠穩
英倫銀行放風減息 英鎊跌穿1.30
英倫銀行放風減息 英鎊跌穿1.30
日產研秘密應急計劃 應對與雷諾拆伙
日產研秘密應急計劃 應對與雷諾拆伙
張兆聰：汽車代理股永達追落後 中長線看好
張兆聰：汽車代理股永達追落後 中長線看好
薛偉傑：6萬元純電動車 你會購買嗎？
薛偉傑：6萬元純電動車 你會購買嗎？
李浩德：逐步威脅阿里 美團強勢未炒完
李浩德：逐步威脅阿里 美團強勢未炒完
金曹：今年最樂觀可見31684點
金曹：今年最樂觀可見31684點
技術取勝：維他奶料30元有阻力
技術取勝：維他奶料30元有阻力
港人減夜蒲 高門娛樂場所收入跌
港人減夜蒲 高門娛樂場所收入跌
「李嘉誠基金會」撤申曹忠破產
「李嘉誠基金會」撤申曹忠破產
劉思明：走勢蠢蠢欲動 同程藝龍可吼
劉思明：走勢蠢蠢欲動 同程藝龍可吼
周顯：世家大族的處事作風
周顯：世家大族的處事作風
湯文亮：贏即是輸 輸即是贏的預測
湯文亮：贏即是輸 輸即是贏的預測
WEST PARK首批30伙 料逾九成不足千萬
WEST PARK首批30伙 料逾九成不足千萬