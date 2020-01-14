凱雷沽清閱文 最多套16億

半年第二次減持

凱雷透過旗下Laoshe Investment Ltd及Luxun Investment Ltd持有閱文股份，根據銷售文件，集團計劃以每股作價37.8元至39元，配售4110萬股，相當於已發行股份3.97%，套現15.6億至16億元。

凱雷上一次減持是在去年7月，凱雷旗下Luxun以每股均價35.5元，出售2800萬股，套現9.94億元，持股量減至3.93%。翻查資料，凱雷為閱文上市前投資者，分別參與閱文上市前第三輪及第四輪投資，當時每股成本為0.25美元（約1.95港元），較昨日收市價折讓95.28%。

累計套現逾25億

本月初有內媒引述閱文管理層指出，《慶餘年》會按照三部曲規劃，後續劇本走向已有初步安排，因於政策監管原因，2019年集團旗下新麗傳媒有部分劇集未能確認收入，預計全年確認收入的電視劇數量為5部，2020年新麗至少有9部劇集啟播確認收入。