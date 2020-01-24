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恒指撲29000點 收復反修例運動失地

【明報專訊】市場利好氣氛延續至本周，恒指昨日高開134點後反覆向上，市場憧憬中美本周將簽署首階段貿易協議，人民幣匯價轉強，在岸及離岸人民幣匯價均一度升穿6.9，推動港股隨A股向上，收市升316點或1.11%，報28,954點，升穿去年7月初的高位（見圖），即收復反修例運動以來跌幅。不過市場人士提醒，投資者需留意本周三（15日）中美簽署協議後，好消息盡出，加上累計升幅不小，屆時恒指有機會在28,500至28,900點水平整固。國指昨日收市升129點或1.15%，報11,396點，大市成交金額1118億元，較上個交易日增加6.21%，亦是2019年12月13日以來最多。恒指夜期牛皮，至11時半報28,983點，高水28點。

人幣匯價曾升穿6.9 港股隨A股向上

恒指公司昨午公布諮詢文件，就恒生指數應否納入同股不同權公司及第二上市公司作諮詢，阿里巴巴（9988）、美團（3690）收市分別升2.2%及3.19%，報222.8元及131.1元，齊齊再創新高。

有內媒報道，騰訊（0700）旗下騰訊音樂與抖音達成轉授權合作，目前騰訊旗下酷狗音樂、酷我音樂及QQ音樂已經入駐抖音，2019年11月4日在抖音上發布第一條狀態，騰訊音樂亦與抖音正式開始官方互動。與阿里、美團合稱「ATM」的騰訊昨亦升穿南非大股東Naspers兩年前的批股價405元，收市報406.4元，升1.96%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，北水淨買入達6.9億元。

安踏發可轉換債 集資86億

個別股份方面，安踏（2020）昨收市報75.2元，跌2.64%。集團收市後公布第四季營運數據，安踏品牌的零售金額按年錄10%至20%的高段增長，FILA按年升50%至55%，其他品牌亦按年錄得25％至30%增長。以全年計安踏品牌錄得10%至20%的中段增長，FILA品牌按年升55%至60%，其他品牌亦按年錄得30%至35%增長。彭博社引述銷售文件稱，安踏尋求以零息票發行5年期可轉換債券，集資額約10億歐元（約86億港元），每股兌換價105元，較昨日收市價75.2元溢價約40%。

耀才：好消息盡出 農曆新年交投減

耀才證券研究部總監植耀輝提醒，周三中美雙方簽署貿易協議後，市場好消息已盡出，加上已錄得不小升幅，臨近農曆新年交投將減少，預計恒指將在28,500至28,900點水平整固。信誠證券聯席董事張智威就認為，今年股市勢頭較佳，不少資金流入港股，市場憧憬百度及螞蟻金服快將上市，加上恒指公司公布諮詢文件，令一眾新經濟股如阿里有追捧。他認為，新經濟股當中，美團的盈利能力大為改善，但騰訊增長動力相對不強。

相關字詞﹕張智威 新經濟股 恒生指數 螞蟻金服 植耀輝 農曆新年 同股不同權 阿里巴巴 騰訊

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