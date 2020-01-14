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梁定邦盼推證券化 由中小企融資開始

【明報專訊】中小企融資難問題仍未完全根治，本港金融界再有新動作，目標轉向另類融資渠道資產證券化（asset securitization）。近年外國政府整頓規管下，證券化成為中小企融資新方法。證監會前主席梁定邦亦十分希望推動證券化發展，他表示，對香港成為國際資產證券化中心頗具信心，又透露現時正尋求大型金融機構合作，一同在港就證券化啟動初期試驗計劃（pilot scheme），其中工銀已表示有興趣。

亞太結構融資公會、香港銀行學會及亞洲國際法律研究院昨日發布聯合編撰研究報告，望香港可向內地學習經驗，發展證券化市場。

正物色試驗伙伴 稱工銀有興趣

梁定邦亦是報告特別顧問，他表示，證券化未在本港興盛，主要是因為有關法律監管暫時未完善，另外香港融資市場仍以貸款為主導。他認為，市場潛力巨大，如內地「一帶一路」倡議暫時都未有推出基建及中小企資產證券化，仍有巨大資本待發掘。

梁定邦表示，按證公司現時推出的中小企融資擔保計劃已十分適合作為推動中小企資產證券化的先導，不過現時仍未有具體政策變動。他續指出，未來成熟後，仍然有需要設立一項單獨的「中小企證券化計劃」（Securitization Scheme），以釋放大量資本。至於初階段有興趣的合作對象，他認為有建設銀行（0939）、平保（2318）等，不過未正式開始商討。

相關字詞﹕建設銀行 工商銀行 平保 按證公司 銀行 資產證券化 梁定邦 融資 中小企

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