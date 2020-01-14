恒指擴容 第二上市擬僅納大中華公司 恒指公司：海外公司成交相對薄弱

明報記者 馬迪帆

恒指公司列舉數間第二上市外國公司，指此類公司交投疲弱，不過未有進一步解釋不納入諮詢原因，諮詢問題亦未有提及外國公司。部分例子包括在多倫多上市的宏利金融（0945），市值約3030億港元，日均成交僅有265萬港元，已經算是較高水平。其他如南戈壁（1878），市值2億港元，日均成交更僅得4萬港元。相比之下，美股中概股即使規模中型如BILIBILI，都已有4.84億港元的日成交（見表）。

中概股港人較熟悉 或提升買賣興趣

恒指公司表示，相信之後將有更多在海外上市的大中華公司來港作第二上市，此類公司多為港人所熟悉，相信投資者對買賣股票的興趣亦將提升。

WVR架構公司是否應納入恒指，則一向有不同意見，反對人士一般憂慮這類公司架構不利保護小股東的利益，同時由於股價較為波動，加入指數或令相關指數波幅加劇。據恒指公司統計，阿里巴巴現時市值排名港股第1位，美團（3690）則以5918億港元市值排名第8位，小米排在第27位。恒指公司表示，從市場代表性角度，若在指數中無視如此大型公司，「似乎不太合適」。而據其問卷，潛在處理方式可能包括限制WVR股在恒指中的比例，或折讓公司個別比重等。

指數沒WVR公司 欠市場代表性

此外，恒指公司亦表示，將考慮是否對恒指實施行業比重限制。現時金融業在恒指中佔比48.3%，至去年底，共計有11隻金融業藍籌。諮詢顯示，恒指公司曾於2010年作調查，當時大多數受訪者並不介意金融業在恒指中「一家獨大」，亦不認為產生額外風險。不過恒指公司指出，對此關注的聲音現已日益增加。

陳曉蓉：恒指新興行業佔比僅14%

信安資金管理高級投資策略師陳曉蓉表示，恒指中新興行業佔比僅有14%，被動投資者或難以收穫新經濟公司所帶來的增長潛力。她以MSCI中國指數為例，指其前十大股票中，新經濟公司如阿里、騰迅、百度等佔權重超過32%。去年MSCI中國漲幅為國指的近一倍，其中部分便是新經濟升勢帶動。