宏福3房跌穿千萬 8個月新低

去年三度誕下千萬夾屋王

楊續指，上述單位新買家為區內業主，見宏福花園3房戶成交價回落至1000萬元以內，可受惠新按保措施（可做八成按保），決定入市；原業主則於2009年5月以339萬元（已補地價）買入單位，現轉手帳面獲利589萬元或1.7倍。資料顯示，宏福花園第1座同類712方呎3房戶，去年5月在自由市場成交價曾低見926萬元，意味上述新成交為屋苑同類戶型，8個月來的低價紀錄。可留意的是，去年5月首錄千萬元成交的宏福花園，位於第2座有實用面積712方呎、706方呎3房單位，分別於去年6月、10月，在自由市場以1020萬和1028萬元售出，後者做價更成為本港夾屋王。

另中原地產報告指，去年二手夾屋買賣合約登記錄145宗、總值10.59億元，較2018年的116宗及8.25億元，按年分別升25%及28.4%，金額首破10億元水平，創1999年有記錄以來的21年歷史新高紀錄，宗數則創2016年159宗後的3年新高。

金額分類方面，去年以價值600萬至650萬元二手夾屋買賣升幅最多，錄13宗，按年升62.5%；價值650萬至700萬元的買賣錄25宗，按年升56.3%；價值700萬元以上買賣錄85宗，按年升30.8%，惟價值600萬元或以下買賣現跌幅，錄22宗，按年減18.5%。

第一城價跌量升 2房再跌穿500萬

另沙田第一城本月至今暫錄約11宗二手成交，已超越上月全月10宗。不過，屋苑2房戶再度跌穿500萬元，今年已錄得3宗。市場消息指，屋苑41座低層E室，實用284方呎兩房間隔，以499萬元易手，實呎1.75萬元。原業主2014年以316萬元購入，持貨6年，帳面獲利183萬元或58%。