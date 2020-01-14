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話你知：去年內地賣樓破千億

【明報專訊】今次在港投得地皮的佳兆業（1638），雖然總部設於香港，但卻是一家成立於1999年的內地大型綜合投資集團，據該公司網頁資料，單是地產板塊銷售額，去年便突破千億元人民幣，再創歷史新高。

據佳兆業集團官方網頁，現時集團擁有20多家集團及專業公司，分公司超100家，員工數超1.4萬人，總資產超2200億元人民幣，公司在全球擁有6家上市公司，包括在港上市的佳兆業集團控股、佳兆業美好（2168）、佳兆業健康（0876），亦有3家於內地或紐約上市的公司，公司業務覆蓋京津冀協同發展區域、粵港澳大灣區、長江經濟帶等地，進駐全國超50個城市。不過，資料顯示，佳兆業此前從未在港成功投得官地，今次的青山灣項目，為集團首次在港插旗。

2014年深圳5盤曾遭政府禁售

翻查過去資料，佳兆業可算新聞多多，其中2014年10月，當時市場突然傳出佳兆業主席郭英成被扣查，不過副主席譚禮寧即日已澄清郭英成未有失聯，公司亦在當晚以郭英成名義發公告表明，有關郭英成被拘留或已無法聯絡的傳言是毫無根據及失實，強調公司營運正常。同年12月，佳兆業旗下在深圳有5個樓盤突然被政府部門禁止銷售，惹來集團售樓可能違規傳言，一度令公司股價單日逆市跌6.4%。

相關字詞﹕郭英成 佳兆業

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