內房佳兆業35億奪青山灣地 首奪官地 呎價6005元貴毗鄰香港小輪項目五成

明報記者 林尚民

佳兆業傳媒及投資者關係部總監蔡晉上周入標時表示，集團今次以獨資入標，認為地皮具發展潛力，在大灣區概念下，對香港長遠發展前景抱樂觀態度。

香港小輪2016年27億奪毗鄰地

昨日他接受本報電話查詢時稱，項目規劃及投資額仍未落實，但認為是次中標價合理，並具有競爭力。上述地皮於上周五截標，共收16份標書，除佳兆業外，餘下入標者幾乎全屬香港發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐（0020）、信置（0083）、嘉里（0083）、嘉華（0173）、永泰（0369）、遠展（0035）、佳明（1271）、建灝、華懋、盈信（0015）及路勁（1098）等。

擊敗長實新地恒地等15發展商

地政總署昨日公布，上述地皮以35億元批予海琪有限公司，母公司為佳兆業，批租期為50年，可建樓面58.28萬方呎，每方呎樓面地價6005元，項目估值約29億至38億元，折合每方呎樓面地價約5000至6500元。不過，若對比區內近年售出之地皮，香港小輪與帝國集團2016年投得的青山灣地皮，正位於今次售出之地皮毗鄰，當年中標價27.08億元，以可建樓面約66.3萬方呎計，每方呎樓面地價4085元，即今次佳兆業投得之地皮，比香港小輪等投得之地皮貴47%。

業界：地皮不規則難剪裁

翻查資料，2015年保利置業（0119）投得的青山灣段住宅地皮，每方呎樓面地價更超過1.5萬元。不過，上述地皮位置與今次售出之地皮有別，保利持有之項目位於臨海地段，加上屬低密度項目，將作洋房發展，故每呎樓面地價遠較上述地皮高。

萊坊執行董事林浩文認為，今次項目中標價合理，亦是估值上限，反映發展商對後市有信心，以及部分發展商對土地渴求，因近年中小型地皮供應不多，中小型發展商有需要增加土地儲備及發展項目。他表示，地皮位於私人屋苑棕月灣附近，同時鄰近哈羅國際學校，但區內商業及生活配套不足以應付未來區內需求，地皮形狀不規則，剪裁有一定難度。林估計，項目主打中小型單位，估計投資額約55億至65億元，落成後每實呎價約1.4萬元起。