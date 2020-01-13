買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價

明報記者 龍彩霞

去年投資基金公會數據顯示，資金由2019年初至10月份，股票基金總銷售額大減逾五成，至126.7億美元（約988億港元）；債券基金則飈近1.6倍，至535.5億美元（約4177億港元）。債券基金去年表現相當不俗，今年又如何？施羅德亞洲及新興市場企業債券主管許子峰表示，今年仍然看好亞洲美元債券前景，繼2018年錄得輕微下跌後2019年回勇，回報約有12%，當中內房債表現更突出。觀乎過往多年，內房債違約率偏低，較工業企業美元債券還要低，即使違約也是個別企業問題。同樣，由於目前經濟放緩，中國更要保住樓市，推出適量的寬鬆措施，內房債估值較低，孳息率也較高，今年內房債仍是高收益的尋寶之地。

不過，投資者要留意一些標榜派息高或定期每月派息的基金，有的年度化息率可以高達8厘以上，表面看來相當吸引，然而單從派息多寡或息率高低作投資決定，可能過於武斷。

說到投資基金的回報，大體離不開兩部分，一是股息，二是基金價格上升，又稱資本增值。人們常說小心「賺息蝕價」，就是要大家留意基金價格變動對回報的影響。例如投資10萬元買基金，如年內收到1萬元股息，相當於股息回報10厘，但如期內基金的資產淨值（NAV）跌一成，兩者互相抵消下，投資總回報其實等於零。基金的報告會提供不同的數字，包括按NAV計算的累計或按年回報，大家應連同息率一併參閱，這樣才可以對基金的表現有全面了解。

基金可用投資本金來派息

派高息的基金，其實息從何來？這是大家需思考的問題。留意基金的投資回報：回報與風險掛鈎，這道理亦適用於基金的投資。如基金可以頻密地派發可觀的股息，就要了解該基金投資甚麼。例如有些高息債券基金會集中投資於高息債券，即一些評級低於投資級別的債券，以爭取較高的回報。雖然高息債券孳息率高，但違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。投資這類基金一般會有較高的風險。

另外要留意基金是否從本金提取派發利息。基金向單位持有人派息，可以是由於有錢賺，這是理所當然；但事實上，除了從可分派的投資淨收入撥付股息之外，基金也可以從其資本派發股息，即是說，部分派息金額可以來自投資者的投資本金。若股息來自基金資本，羊毛出自羊身上，這會令基金的資產淨值下跌，也令可投資的金額減少，長遠會導致投資價值下跌。大家可以參閱載於基金網站的「派息成分表」，了解基金的派息來源分佈。某些月月派息的基金，可以是100%來自其資本。

除此之外，「本基金旨在提供定期派息」是基金常用於描述派息的字眼，派息頻率可以是每月、每季或每年。仔細咀嚼用字，就知道基金定期派息往往是一個目標，而非保證。

事實上，除非基金的銷售文件列明，否則基金的派息、派息金額或派息率都不應視為「保證」，基金公司可行使酌情權，基於特定原因而不派付任何股息，又或不時改變派息率。

定期派息非保證 宜參閱派息成分表

現時基金公司需要在其網站刊載其基金的派息成分表，雖然每間基金公司所採用的名稱和格式或有不同，但都會提供至少過去12個月的派息來源分佈，讓投資者了解派息有多少是來自可分派的投資淨收入，多少是來自其資本。閱讀派息成分表時，大家要留意基金從其資本派息的趨勢，例如比例上是否呈上升走勢。

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