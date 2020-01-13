太古城價跌量升 實呎守1.95萬

明報記者 甘潔瑩

太古城踏入新一年價跌量升。美聯高級分區營業經理吳肇基表示，太古城新近錄得低價成交，有關單位為華山閣極低層H室，實用689方呎，3房間隔，望馬路景，去年9月起放售，當時叫價1260萬元，最新減價至1000萬元成交，累減260萬元或兩成，與屋苑兩房單位售價相若，實呎14514元。資料顯示，同座同面積中層H室，2015年4月年曾以1028萬元易手，即今次成交價重返近5年前。單位原由一名李姓買家及林姓買家於2002年以190萬元購入，再於2018年以1000萬元內部轉讓予另一名李姓買家，即今次交易需涉及10%額印稅，即為100萬元，據悉，有關稅款由買家負責。

餐廳老闆3850萬購康樂園蝕讓貨

另土地註冊處資料顯示，大埔康樂園4街單號屋，實用面積2520方呎，連約4094方呎花園，上月以3850萬元易手，實呎15278元，較業主叫價5200萬元勁減1350萬元或近26%，原業主2015年中以4334萬元購入，帳面蝕讓約484萬元，若連同釐印及代理佣金等使費，持貨4年多，估計實際損手約750萬元離場，蝕幅超過17%。買家以柯鎮平作登記，與亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁中英文名相同，料為同一人。不過，資助房屋二手市場則錄高價成交，其中屢誕「公屋王」黃大仙公屋鳳德邨迷你戶，再有創全港公屋新高呎價紀錄。

鳳德邨迷你戶實呎撲2萬 膺公屋王

土地註冊處顯示，鳳德邨2座中層20A室，實用面積153方呎，上月以298萬元已補價成交，實呎19477元，成交呎價創全港公屋新高紀錄。資料顯示，對上紀錄為該屋苑的3座低層4室，實用面積155方呎，曾於去年7月、即反修例風暴爆發初期以298萬元已補價易手，實呎19,226元，上述新成交將紀錄再推高251元或1.3%。據區內代理稱，買家為投資者，購入單位後叫價月租8000元至9000元放租，每呎叫租52元起。若成功將單位租出，租金回報逾3.2厘。至於單位原業主2014年底以125萬元已補價購入，持貨約5年，帳面獲利173萬元或1.4倍。

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