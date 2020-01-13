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嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房

【明報專訊】港府銳意將啟德新發展區打造為新一代核心商業區（CBD），區內最新推出的嘉華（0173）旗下嘉峯匯，為集團自2017年2月推出嘉匯後，於啟德發展的第二個住宅項目。嘉峯匯戶型多元化，涵蓋開放式至3房戶，主打2房，搶攻上車客源；同時更是區內首個設有洋房的項目，洋房實用面積逾3000方呎，迎合重私隱又追求便利的市區豪宅買家，項目去年12月開售至今累積沽出近150個單位。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

嘉峯匯坐落於啟德沐泰街9號，由兩幢樓高37層的住宅大廈（分為1A、1B座及2A、2B座）、兩幢樓高6層的低座大樓及4幢洋房組成，合共提供1006伙。其中高座大廈的A、B座每層各設6至7伙，兩座的電梯大堂隔門相通，共有5部升降機；而低座大樓則每層設有8伙，並提供兩部升降機。單位戶型涵蓋開放式至3房，標準戶實用面積由287至778方呎。

戶型多元 開放式287呎起

整體佈局上，項目地皮剪裁呈長方形，左右兩端為兩幢高座大廈，1A及1B座毗鄰車輛出入口，而2A及2B座則靠近廣場入口。至於稱為「都會城邸」兩幢低座大樓及4幢花園洋房，則整齊分佈於中央的園景區及戶外泳池。與此同時，由於項目東面、東北面及南面尚有其他住宅新盤，故此預料低層單位將以樓景及內園池景為主。

洋房最大3268呎 4房4套連花園

洋房實用面積3215至3268方呎，全數均屬4房4套連工作室及廁間隔，外連私人花園並附設按摩浴缸。發展商早前開放4個示範單位予公眾參觀，其中連裝修示範單位參照2A座28樓D室設計，實用面積514方呎，屬2房間隔。單位採現代時尚風格，客飯廳以米色為主調，部分白色牆身採曲紋設計，配以灰色的大理石地磚，擺放柔和色調的家具及金屬藝術裝飾，營造出舒適溫馨的感覺。飯廳則擺放4人餐枱，設有鏡面併砌餐碟製成的主題牆壁，並有特色吊燈點綴。單位廚房為傳統梗牆間隔廚房，設曲尺工作枱及窗戶，另備有各類西門子家電。主人睡房以長形開則，擺放雙人睡牀，亦設有層架，供戶主放置衣物及裝飾。

項目設住客會所，面積約2.6萬方呎，提供設施包括戶外泳池、健身室、兒童樂園及多用途室內運動場等。

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