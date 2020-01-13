去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」

報告指出，去年商廈市場表現先穩後跌，下半年受市况轉差影響，商廈租務、買賣價錢皆急跌，成交量也下滑。連同逾億元公司轉讓買賣個案在內，去年全年商廈共錄962宗買賣，按年下挫53.9%，為1996年有紀錄以來新低，成交額466.9億元，按年跌59.9%。

全年商廈962宗買賣 23年最低

若按區域劃分，去年多個商業核心區的租、售價錢均「見紅」，港島表現更明顯跑輸九龍，當中金鐘甲廈去年挫17.7%，最新平均呎價僅31,944元，重回2017年底水平。

至於上環甲廈全年大跌16.7%，是全港表現第二差的地區，反觀受惠高鐵通車效應的尖沙嘴，整體商廈呎價去年僅下跌3%，東九龍更逆市升3.7%，表現較港島核心區更好。

東九商廈呎價逆市升3.7% 表現勝港島

另一邊廂，去年港島甲廈租金表現，同樣跑輸整體甲廈的5.7%跌幅，金鐘、上環甲廈全年分別累跌14.6%及12.8%，分列全港跌幅首名和次名，租金重回2017年中水平。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，上環及金鐘等核心區甲廈價格，自從2017年中環美利道地皮以高價售出後，曾一直急升，波幅也明顯較九龍大，因此去年出現市况調整時，港島核心區跌幅也較其他區域為高。