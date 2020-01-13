東堤灣畔呎價跌穿1萬

韓籍原業主累積劈價385萬

美聯首席高級營業經理吳惠斌稱，原由韓國籍投資客持有的東堤灣畔9座低層3房連套房單位，去年8月叫價1200萬元，惟未接獲承接，加上業主止賺離場心態明確，累減385萬元或32%後，最終以815萬元易手，單位實用821方呎，實呎僅9926元，跌穿1萬元關口，料為屋苑27個月以來新低。

上述原業主2016年9月以625萬元買入單位，帳面獲利190萬元或約三成。

另沙田第一城繼早前一個46座極低層D室兩房戶，以495萬元售出後，美聯助理區域經理翁凱傑透露，屋苑41座極低層E室，實用284方呎兩房戶，亦以499萬元成交，實呎17,570元，是屋苑本月第二宗成交價跌穿500萬元個案；原業主2014年以316萬元購入，帳面仍獲利183萬元或58%。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城二期第1座低層B室，實用363方呎2房戶，原業主最初開價635萬元，微減7萬元後，以628萬元易手，實呎1.73萬元，成交價較屋苑同類單位市價630萬至640萬元，最多低約2%；原業主2007年10月以163萬元購入，帳面仍賺465萬元或2.8倍。

另中原統計十大屋苑過去兩日錄10宗成交，較前周末3宗急升2.3倍，創近10周、即約兩個半月的新高紀錄。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手業主見臨近新春，叫價稍作讓步，買家為趕過年前入市，二手交投轉旺。美聯住宅部行政總裁布少明表示，隨着樓市出現小陽春，帶動一手、二手成交均有不俗表現。