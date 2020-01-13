Wetland第2期 最快春節後推

雷霆預計，Wetland若全數710伙清袋，預計可為集團套現約50億元。

1期累沽690伙 套現總額撲50億

新地代理總經理胡致遠補充，Wetland現時只餘10伙洋房、10伙分層單位待售。至於上周六第二輪銷售，以價單發售的331伙售出327伙，銷售比率高達99%，當中有6組客人購入2伙單位，最大手斥資約1930萬元購入單位；當日售價最高單位約1580萬元、實呎17,377元，售價及呎價為項目第二高。至於Wetland第2期，提供的戶型與1期相若，惟不設洋房，提供699伙，預計明年7月落成，樓花期約18個月。

新世界（0017）元朗瑧頤昨日連沽3伙實用303至430方呎單位，成交價525萬至697萬餘元、實呎1.62萬至1.74萬元，令樓盤去年推出至今累沽237伙、套現13億元。

THE RICHMOND今起接受認購登記

另多個新盤部署農曆新年前登場，恒地（0012）西半山羅便臣道23個月樓花THE RICHMOND，昨日首度開放展銷廳和示範單位予公眾參觀，發展商表示錄逾1300人次參觀。THE RICHMOND上周五公布首張價單合共30伙，提供最高7%直減折扣，折實平均實呎29,998元，全數單位價單定價均低於1000萬元，其中11伙、即近4成單位折實價低於800萬元。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，項目最快周一（今天）收票，料新春前開售。

WEST PARK最細333呎起

興勝創建（0896）旗下深水埗通州街新盤WEST PARK，今日開放示範單位予傳媒參觀。WEST PARK昨日上載樓書，項目提供63個單位，實用面積333至493方呎，大部分為兩房或兩房連閱讀室單位，僅低層C室屬一房間隔，另設連平台及連天台單位。

另碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧推新春優惠，由1月16 日起首10名買家，購買1房至3房單位，分別可獲1.8萬、6.8萬或10.8萬元的即時現金折扣。