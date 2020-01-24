「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬

劉小麗於去年10月《施政報告》公布放寬九成按保的樓價上限至800萬元後，以約870萬元沽出紅磡海濱南岸4座中層F室，實用432方呎2房戶，實呎20,139元；有關物業為劉小麗於2011年以430萬元購入，持貨8年，帳面獲利約440萬元或逾1倍，賺幅理想。

當時劉小麗回應本報查詢時表示，在《施政報告》公布前，因打算搬往與姊姊同住，已有意放售該物業，出售物業與政策公布後帶旺樓市並無直接關係。她續稱，政策公布後，買家的反應的確比較踴躍，有買家睇樓後已即時決定入市。雖然是次賣樓獲利幅度理想，但她當時指暫未打算再入市。

「法律超人」賣工廈單位賺13倍

除住宅項目外，亦有議員沽出非住宅物業，謝偉俊曾於去年9月，以1000萬元售出柴灣工業城2期10樓一單位，單位建築面積約1771方呎，呎價約5647元；謝偉俊是於2003年透過公司名義以近71萬元購入，持貨16年帳面獲利929萬元，賺幅13倍。