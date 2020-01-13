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政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億

【明報專訊】受中美貿易戰影響、加上爆發反修例風波令香港陷入1997年回歸後最嚴峻局面，去年本港社會實在是驚濤駭浪，特別是下半年因反修例風波激發連串激烈警民衝突；不過，根據本報統計，去年下半年本港政圈、商界名人的置業紀錄，對比上半年並無明顯跌幅。下半年錄得12宗入市紀錄，與上半年相同，涉及金額只跌約兩成至10.23億元，反映社會氣氛欠佳未對名人入市意欲構成太大衝擊。

明報記者 林尚民

2019年初本港樓市交投表現暢旺，吸引不少政界、商界名人入市，其中最為矚目成交個案，是新地（0016）前執行董事、已故陳鉅源及其家人共斥資約2.6億元入市，其中陳鉅源以約1.02億元購入新地何文田豪宅天鑄第6座高層A室，單位實用2018方呎，實呎5.1萬元。

陳鉅源與家人斥2.6億購天鑄3伙

同時，陳鉅源妻子何慧賢斥資8182.5萬元，購入天鑄2座高層A室，實用1738方呎，實呎47,080元；另陳鉅源女兒陳嘉妤，則以7463.96萬元購入天鑄2座高層B單位，實用面積1708方呎，實呎4.37萬元。

另外，已故新世界（0017）主席鄭裕彤的女兒鄭麗霞及其丈夫，亦連購南豐深水灣徑8號兩個大單位。

彤叔女兒與夫鍾情南區豪宅

資料顯示，深水灣徑8號2座7樓C室、1座7樓B室，實用面積分別為4214及3641方呎，去年1月分別以2.9203億元、2.2865億元售出，成交實呎分別達69,300及62,800元，登記買家為鄭裕彤女兒鄭麗霞及女婿孫耀江，兩伙共作價5.2068億元。

上半年錄得的政商界名人入市個案共有12宗，涉及金額超過13億元。踏入下半年，雖然整體樓市轉差，惟本報錄得的政商界名人入市個案亦有12宗，與上半年相同，總金額則約10.23億元，較上半年減少約兩成。

名人入市 上下半年各12宗

至於下半年名人入市個案，以敏華控股（1999）始創人兼董事局主席黃敏利最矚目，連同他兩名兒女，一家三口以超過5.53億元連購建滔（0148）等發展的九肚駿嶺薈3幢洋房，當中黃敏利購入的50號屋，實用10,706方呎、連3879方呎花園及2971方呎天台，以2.68508億元售出，實呎25,080元。

另外，經常就反修例風波發表言論的伍淑清，她的堂侄兒美心集團太子爺伍偉國的太太羅寶盈於去年11月以約2.41億元購入港島東半山睦誠徑3號，物業現為一幢實用面積4969方呎洋房，折合實呎約4.85萬元。原業主早於1975年以約106萬元購入，持貨44年後，帳面勁賺逾2.3億元、物業升值225倍。

相關字詞﹕反修例風暴 伍淑清 睦誠徑 深水灣徑8號 鄭裕彤 天鑄 陳鉅源 名人入市

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