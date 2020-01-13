李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春

2019年一手市場表現突出，據土地註冊處資料，全年錄約2.1萬宗一手私宅註冊，按年彈升逾三成，兼創15年新高。事實上，一手市場提供不少付款優惠，吸引購買力流向新盤。近日一手承接亦理想，更出現大手掃貨情况，市場統計近一個月錄得至少4宗大手掃貨個案，涉及4個新盤共15伙，總成交金額近10億元，可見實力買家對後市有信心。

至於二手市場，據本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2019年十大屋苑合共錄2779宗註冊登記，較2018年2744宗微升約1.3%，惟仍連續5年低於3,000宗水平。若以反映活躍程度的流通率計算，2019年十大屋苑流通率合共錄約2.8%，比率與2018年相若，並連續5年不足3%。二手市場受制於政府辣招，近年二手交投均回落至偏低水平。據資料顯示，若與2003年SARS相比，當年十大屋苑交投仍錄4705宗，流通率約4.8%，均較近年十大屋苑表現為佳。

筆者建議政府考慮分階段放寬逾1000萬元至1500萬元物業按揭成數上限，由現時五成放寬至七成；逾1500萬元至2000萬元物業按揭成數上限則建議由現時五成提升至六成，進一步激活換樓鏈，全面提升二手流通情况。

香港置業行政總裁

[李志成]