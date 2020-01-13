布少明：2020年樓市明天會更好

筆者看好樓價下半年轉勢有多個原因，主要是本港樓市基礎穩健，去年《施政報告》提出放寬按揭保險上限，更直接增加首置人士的購買力。更重要的是，新的房屋供應到位無期。差餉物業估價署最新資料顯示，2019年首11個月私宅落成數字共錄約12925伙，較2018年同期15703伙減少約17.7%之餘，距離去年全年預測數字約20415伙，僅達標約63.3%。綜觀19/20財年首三季的私人房屋土地總供應量僅有9230伙，雖然佔年度目標1.35萬伙約68%，全年有力達標，但若然最終僅達至1.35萬伙目標，比起過去7年平均約19400伙仍跌三成，反映未來供應正從高位回落。

現時香港經濟仍有向下行的趨勢，甚至春節後零售、旅遊、飲食等行業皆有機會出現倒閉潮，惟香港經濟基礎穩健，連串事件未動搖香港金融中心的地位，筆者深信「明天會更好」，長遠看好樓市。事實上，今年的「樓市小陽春」已在新盤熱銷帶動下偷步出現，部分二手屋苑成交已悄然攀升，以太古城為例，本月截至8日止，已錄得8宗買賣成交，平均一日一成交，交投表現不俗，亦各反映市場購買力仍然存在，只是入市信心不足。至於買家信心的恢復速度，相信會和本港經濟的走勢一致。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]