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廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費

【明報專訊】2019年剛剛過去，筆者總結去年公司的業績，雖然有反修例運動的影響，但是公司仍然能夠取得突破歷史新高的業績。由此證明，2019年上半年的樓市是相當活躍，如果沒有下半年發生反修例社會運動，相信各行業都會有理想業績。

去年的反修例運動，由6月份至今已經有7個多月，暫時仍然未有完結的迹象，各行各業仍然飽受衝擊，特別是零售、飲食及旅遊業的影響更加深遠。在去年尾，地產行業的專家預測2020年的市况，大部分都對今年市道不抱樂觀，差不多一面倒對樓價的預測都是跌。唯獨筆者好像是在唱對台戲，不但看好，還形容今年的樓價將會是「噴射式」上升；原因筆者在之前的記者招待會已經詳細分析過，簡單的結論是目前的息口低、供應少、全球多國仍在量化寬鬆（QE）、積聚的購買力等利好因素。還有以下數據支持：在2018年有中美貿易戰的影響，樓價曾經由高位回落了9.9%，但是全年的樓價仍然是上升5.7%；2019年又有反修例運動，樓價由高位回落了6.7%，最終全年仍然上升大約2%。

除此之外，仍有一個活生生的例子，就是「報復式的消費，製造噴射式的結果」。筆者有一名朋友在旺角開餐廳，社會運動開始後，由6月份起計連續6個月，每個月都錄得虧損，但是在12月份，當社會運動稍為緩和，鬱結已久的市民就開始出動「報復式的消費」，在這個月內，朋友的餐廳居然可以出現盈利，由此證明，香港人容易善忘。

筆者相信香港人適應及生存能力非常強，只要能夠在困難當中不倒下去，以及香港環境漸漸恢復平靜，強大的中國後盾就是我們的商機，明天一定會更好！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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