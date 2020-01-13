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陳永傑

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陳永傑：港人移民盡量不賣樓

【明報專訊】香港這7個月發生的社會事件，引致很多港人信心不足，打算移民離開香港。但今次移民潮有一個特點，計劃賣樓移民一去不返的為數不多。他們移民之後，大都計劃購買100萬300萬元的外地住宅物業。

在1997年上一個移民潮，計劃離香港的市民不少是賣樓一去不返。但今次移民潮卻有所不同，賣樓離場的業主個案不多，造成近期的二手樓盤源供應仍然有限，對本港樓價未有造成太大的沽售壓力。近期移民離開本港的市民，不僅不大願意出售所持有的本港住宅物業，去到外地也會購買當地的住宅樓，換言之，他們多買了一個物業在手。

移民外地港人所購買的海外住宅物業，樓價以100萬至300萬港元的樓盤最暢銷。日本、澳洲是200萬至300萬港元為主，亞洲馬來西亞及泰國等地方則在100萬至200萬港元之間。移民人士為何要買多一個物業在手？相信與全球息口低迷有關。因為世界息口太低，不是低利率便是負利率，持有大量現金只會發生資金貶值問題，他們必須買「保險」，購買實物可作資金安排，又可自用或出租，勝過繼續持有大量現金。

低利率以至負利率在目前世界各地大行其道，投資股票亦存在揀股困難的問題，買基金亦不保證基金內的成分合自己心水，亦難以保證賺錢機會比買樓高。既然保本增值是必然動作，不如購買住宅物業有比較大的實際用途。

除了在外地購買100萬至300萬港元樓盤，也有人到珠江三角洲大灣區購買全新的內地樓盤。因為香港甚難找到300萬港元的住宅投資市場，唯有放眼香港以外的住宅物業市場。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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