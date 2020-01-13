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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：買樓如何掌握主動權

【明報專訊】我曾經撰文話，物業買賣，掌握主動權是非常重要，誰掌握主動權，誰就處上風，一個物業買賣，通常是由業主開價，買家可買可不買，一向以來，除非要求大幅減價，否則就不要改動，因為業主已開價，變相將主動權交給買家，倘若只是減些少價錢，即是將主動權交回給業主。

輪到業主可賣可不賣，我亦曾經見過不少類似例子，買家錯失良機，失去了一些優質物業，就算業主願意接受，買家亦不好過，他可能仍然會相當後悔，怪責自己，點解唔要求減多一些，業主可能會接受，變成買家買到唔開心，買唔到又唔開心，何必減些少價。

美伊衝突 伊朗發難反佔優

在戰爭裏面，情况有些不同，誰夠膽發難，誰掌握主動權，最近美伊衝突，特朗普率先發難，暗殺伊朗「聖城旅」指揮官，並且警告伊朗不得還手，否則就會向伊朗52處軍事及文化地點發出攻擊，在這情况下，伊朗顯得相當被動，如果不還手，就即是向美國示弱，如果還手，美國有可能襲擊伊朗52處地點，換句話說，特朗普掌握了主動權，但如果伊朗還擊，好似現在一樣，主動權就會回到伊朗手中，因為今次輪到伊朗警告特朗普，如果還手，將會有100個目標被攻擊，特朗普果然被嚇窒，表明不會和伊朗開戰，伊朗雖然損失了「聖城旅」指軍官，但在這次美伊衝突佔上風，一場強弱分明戰爭，弱方夠膽發難，就可以逆轉形勢。

加條款間接逼接受 搶回主動權

有年輕朋友買樓，已經滿意業主開價，但仍然想業主減些少，但又不想失去主動權，問我有沒有良策，我明白那名年輕買家心態，些少樓價已經很多錢，於是參考伊朗做法，叫佢在減價的時候，加多一項條款，就是叫業主不能再還價，否則就收回出價，雖然未能搶回全部主動權，但亦沒有將主動權全部交給業主，令到業主只有兩個選擇，接受或者不接受減價，至於成功的機會，如果以今次美伊衝突作為例子，連特朗普如此強硬都要低頭，配合香港的經濟形勢，年輕朋友有很大機會買到他喜愛單位。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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