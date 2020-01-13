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曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽

【明報專訊】上周中東局勢一度緊張，導致股市下挫，後來中國正式宣布副總理劉鶴將於今日飛到美國訪問3日，並於1月15日在白宮代表中國簽署中美首階段貿易協議，股市才止跌回升，焦點重回中國科技股，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）、閱文（0772）、平安好醫生（1833）、中興通訊（0763）、舜宇光學（2382）都成追捧對象，應驗了去年12月中共中央要在今年努力推動科技企業向前發展的政策，2020年肯定是科技之年，不但中國科技股當炒，美國科技股也當炒。

上周五，新地（0016）公布借出30萬平方呎興建1600伙過渡房屋，在此之前，新世界發展（0017）、恒地（0012）、會德豐（0020）也先後宣布借地或以1元代價租借土地以興建臨時公共房屋。

地產商幾乎全部變成慈善家？

奇怪，為什麼香港地產商幾乎全部變成慈善家？不同人自然有不同的解釋，有說是共產黨鬥地主，地產商是被迫的。有說地產商借地數年，數年後該地成為成熟的社區，地產商收回土地，再申請將原本是農地的地改為住宅用地就容易得多。

也有說地產商想討好公眾與特區政府，因為林鄭月娥說打算推出「土地共享計劃」，這是一項對有農地的地產商非常有利的計劃，但是如何挑選參與的地產商，林鄭月娥說要邀請公眾學者參與選擇。

爭取公眾支持重要

因此，討好公眾，爭取公眾支持是重要的，還有，林鄭月娥也打算動用「徵用土地法令」，徵用地產商手上的農地興建公共房屋，會徵用誰的土地？也許公眾的支持也是重要的輿論戰。

以上述數家地產商的「表現」來衡量，最慷慨的是新世界發展，無償捐出的農地達300萬平方呎，成功建立公眾形象。

近幾年，新世界集團在第三代的領導之下，動作很多，最成功的是打下高檔品牌，帶藝術品味的高檔購物中心、酒店、住宅、辦公大樓、服務式公寓……其中K11品牌最成功，在目前香港社會事件不斷當前，K11 Musea生意依然不錯。

新世界第三代領導動作多

去年，新世界集團旗下的新創建（0659）收購富通保險，開始了股神巴菲特的投資方式，以保險公司的大量現金左手交右手為自己提供穩定的資金。

而在日前，富通就購買了15億元新世界發行的30年長期債券，年率4.89厘，筆者認為此舉對於雙方都有好處。

日前，新世界更高調地公布其內地的房地產業務成績驕人，半年合同銷售116億元人民幣，多年前，新世界在內地投資太過分散，2015年，賣掉多個城市的土地物業，集中力量發展大灣區，選擇正確。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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