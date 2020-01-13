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王弼：為何投資要一點精神分裂

【明報專訊】執筆之時，身在北海道富良野，回別墅滑雪之餘，亦有一批奧國學院的學員隨行，他們包了我有份投資的民宿，所以活動自由一點，在民宿吃日式牛肉火鍋、親自在雪地炭燒和牛等。我們亦僱用了當地導遊，到了帶廣的冰湖釣魚。我不是釣魚發燒友，以前的釣魚成績亦不如人意，老友說因為我沒有耐性，不過今次一口氣釣到九條魚，成為全團之冠。老友問我為何一洗頹風，我說，人老了，應該比以前有耐性。

人到了一個階段，很多事情纏身，任你想盡辦法想解決，但短期內都不會有結果，因為某程度上，以前播下的種子，要讓事情發展，除了等待，別無他法，愈急，反而弄巧反拙，倒不如娛樂一下，例如釣魚，需要聚精會神留意魚絲動態，其他煩惱便一掃而去，滑雪或其他運動也有異曲同工之妙。在此奉勸一些打工仔，看見老闆去玩，不要以為他們的玩跟你的是同一個層次（雖然不排除許多是一樣），有些事情，並沒有像表面的簡單。

資金市追隨傳媒觀點 可享不錯回報

正如一些評論說美股估值很高，所以美股不斷創新高並不合理，特別是美伊關係緊張，中美貿易談判就算簽下第一階段協議，亦不見得兩國關係會改善，甚至本欄亦說，美中離婚，仍按劇本上演，那麼股市為何仍可不斷創新高？王弼認為，短期來說，事實如何發展，就算美國企業盈利（其實只是持平）追不上股價的升幅，也沒關係，因為只要大部分投資者相信，美國就算把蘇萊曼尼斬首，伊朗「不小心」把載有許多西方國籍乘客的烏克蘭客機擊落，視為沒有什麼大不了的事；中美打貿易戰，甚至已發展到科技、金融戰，只要大部分人認為沒什麼大不了；甚至香港爆發二戰以來的最大社會動盪，也沒什麼大不了，誇張點說，就算現在爆發了第三次世界大戰，只要大部分投資者覺得沒有什麼大不了，股市也會向上。

我想表達的是目前資金市，用現實來分析資產價格走向，短期作用很低，這段時間投資，「不要怕，只要信」，只看主流傳媒的頭條，不用太看內文，不作自己的分析，只照單全收大部分傳媒的觀點，可以獲得不錯的回報。因此，我會把一部分（盡量不高於一半比重）的投資組合，逼自己投資一些自己不信的東西，並戲稱為「精神分裂投資法」。

從脫節回到現實 或需時很長

今次到北海道，在飛機上看了老友孫柏文推薦的日本電影《阿基米德大戰》，獲得的啟發，進一步肯定現實跟群眾想像的東西脫節，可以維持一段很長的時間，例如當時一些反戰的日本人認為，跟美國開戰，日本必然注定失敗，但當大部分群眾都相信日本強國崛起，勢無可擋，任憑這些反戰人士拿出什麼證據，最後都避免不了戰爭。而且，當時的日本人會說，清國俄國不是比日本強嗎？都被擊敗，為什麼今次就不能擊敗美國？其實，王弼認為，就算一個國家幾十年來沒有對外戰爭擊敗強敵的往績，目前一代的將領從未對外打仗，當群眾瘋癲發夢起來，認為自己的國家一定成為稱霸全球的強國，戰爭也是很難避免的。例如伊朗的親政府民眾，不也是比政府高官更相信能打敗美國嗎？我相信民眾比高官更好戰，是戰爭的根源。

不過現實最後對這種瘋狂民眾的審判，通常要很久的時間。日本的軍國主義由九一八事變算起，到1945年無條件投降，長達14年。1941年偷襲珍珠港，一瞬間擊敗英美，有誰敢說她不是超英趕美？十四年的時間，的確很長，投資也好，做人也好，也就不得不運用一點精神分裂法了。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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