何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒

美伊降溫 不確定性一掃而空

這種困擾不容易得出明確的結果，一如以往提及，這些不確定性是市場最害怕的，因此，只要這種陰霾不散的話，市場難以重獲原來的盛勢。殊不知，在只來回了一個回合之後，雙方放出的信號卻異常克制，表明沒有什麼意圖將現有情况進一步加劇而使之推向戰爭的方向。結果，這種突如其來的理性處理手法，為市場帶來了一份驚喜，一下子之間，將市場的不確定性，好像用了魔法般一掃而空，出現了大奇蹟日般反彈。再加上中美貿易協議落實簽署日期的消息傳出，市况被進一步推高。有好友飛鴿傳書告訴筆者，港匯亦一直在強方水平中，暗指資金對港元資產的興趣日濃。這樣看來，市場動力短期可能仍然強勁。不過，筆者總會在全城亢奮之際保留一點清醒，由於市場對事件的預期有機會在兩國政府所採取的態度而改變，大家不得不提防一下。

最近，在跟投資同仁往一些新來港開店的連鎖餐廳品嘗他們的食物時，聊到餐飲業這個行業發展的一些特性。大家不期然發現，現時可以發展得宜的新餐飲業品牌，都有着一些共同的特性。首先，他們的產品並不一定是一種很石破天驚的創新產品。好像現時盛行的漢堡飽和火鍋等，都不是什麼新產品。只不過，成功的餐廳可以在這些傳統的食物上，推出一些更精緻的食品，把原有花十元八塊的食物變成一些更高毛利的商品。

投資者要注意相關波動風險

此外，他們餐廳的裝潢，產品的包裝和定位，都以較年輕的消費群為主。這群消費族在餐飲消費上佔總支出往往較其他消費群為高，而且，由於他們的生活模式習慣影響，他們的需求彈性小，因而較容易接受價格較高的產品。在這種一拍即合的情况下，造就了這類型餐廳發展增長的原動力。在過去的五、六年期間，中國餐飲業的銷售額持續有10%至11%的增長，跑贏了整體零售銷售金額的增長，促使不少有興趣投資消費板塊的投資者，都願意把部分的籌碼放在這個子行業上。不過，由於在市場上同類型的上市公司同時又符合投資預期增長的數量不多，因此，在僧多粥少的情况下，一來，相關公司的估值都常處於高位，二來，當有類似的公司預備上市時，亦會掀起市場的哄動，投資者因而要小心注意相關的投資波動風險了。

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[何國良 基金看世界]