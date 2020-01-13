周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法

例如有一次，他預早幾日說，幾天後會炒某隻股票，大家於是紛紛偷跳買入，誰知到了當天，他卻說，不炒了，大家唯有把股票沽出，打靶都要套現啦！到了這時，他忽然又說，現在開工炒股！如是者無數次，虛虛實實，其手下終於被訓練到，對任何消息都無動於中，完全不買他的股票。

至於交收，更加是清楚到一毫子都計，而且只有他拖你數和搵你笨，你絕對不可能拖到佢數和搵到佢笨，理由是：他又有錢過你，又叻過你，點夠佢玩？

無招勝有招 莊家老貓燒鬚

據說，有一次，他還欠一位手下幾百萬元未對清，那手下想出了一條絕世好蹺，求他說，過年在即，旗下財仔可否借100萬元過年關，先至套番少少錢。

對！就是這位鬼見愁級數的人物，有一次，他的專用骨妹說想買樓，問他借了300萬元作為首期。有一點說錯了，不是骨妹，是四五十歲的骨「婆」，徐娘半老，風韻全無，每天上他的公司做按摩。他爽手地借了300萬元出來，本來繼續按摩，錢借骨償，也是應有之義。誰知，這條骨婆竟然玩失蹤，捲款而逃。

莊家老貓燒鬚，當然是㷫過辣雞，於是call來專用收數佬，誰知收數佬也有規有矩，說：「喂！老細，你借錢無單無據，點追呀？」結果，梗係枯數啦。這證明了，要騙最聰明的人，要用最蠢的人，用最蠢的方法，先至可以，這叫做「無招勝有招」。

[周顯 投資二三事]