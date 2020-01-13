盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高

另一個焦點，是星期三的中美簽署歷史性的貿易協議，儘管這份協議對中方極為不利，但人民幣匯價持續上升，等待迎接這一貿易協議的來臨。今次出訪美國的還有人民銀行行長易綱，令人聯想到貿易協議的內容可能涉及人民幣匯價，再加上特朗普明言，可能大選之後才會跟中國簽署第二階段貿易協議，故人民幣匯價上星期反覆向好，人民幣離岸價更觸及6.9050水平。但有鑑於中國經濟基本因素仍然疲弱，未來在通脹高企下繼續採用寬鬆貨幣政策，而且地方債務問題困擾，所以不排除簽署貿易協議的因素已在匯價上反映，到時人民幣匯價或會出現反高潮而回落。

中美簽貿易協議 人幣匯價向好

在上星期觀察所得，有三隻貨幣走勢存在暗湧。首先是澳元，上星期中東局勢風起雲湧之際，金價曾大幅上升，作為黃金生產及出口國的澳洲，在商品貨幣當中澳元對黃金的敏感度最高，但當金價暴升之際，澳元卻反覆回落。

相信大家也估到是，因為澳洲山火所帶來對澳洲經濟的負面影響，完全蓋過了其他所有利好澳元的消息，况且金融市場幾乎認定澳洲儲備銀行在2月4日會減息救市。

根據澳洲氣象學家估計，未來一個月澳洲仍會面對乾旱的情况，令山火繼續燃燒。相信這場史無前例的大災難下，未來澳洲所公布的經濟數據有進一步轉差的風險。而總理莫里森亦有機會因為救災不力而有下台的風險。在圖表分析上，澳元的周線圖出現了利淡的射擊之星，日線圖則正在醞釀頭肩頂，故澳元後市絕對有下跌的壓力。

經濟堪憂 加元沒跟油價升

上星期除了金價大幅抽升之外，紐約期油也一度急升至65.49美元，但奇怪的是當油價急升之際，加元完全沒有反應。反過來當油價大幅回吐，加元卻跟着回落。我估計部分交易員對最近加拿大所公布的經濟數據有所失望，導致對加元前景開始已經有所保留。我早前也十分看好加元在2020年的走勢，但有鑑於加拿大經濟數據有轉壞的風險，以及在油價大幅上升的優勢下也未能跟上，估計短期內加元兌美元有機會先行上落市橫行，一旦加拿大央行就近來經濟表現未如理想而放鴿的話，估計加元便會有進一步貶值壓力。

英鎊短期內向下機會較大

最後一隻有隱憂的貨幣是英鎊，根據上星期英倫銀行總裁卡尼的公開演說當中表示，英國經濟存在隱憂，所以不排除央行會有所行動作出回應，而且上星期歐盟主席和英國首相約翰遜會面後，沒有什麼正面信息發放，反過來歐盟各國領導人差不多一致認為年內餘下的時間，不足夠達成歐英雙方都滿意的貿易協議。故此在這政經隱憂影響下，英鎊匯價短期內似乎向下的機會較大。當然，未來歐盟和英國之間可能會有突破性的發展，令形勢又再次走向正面令英鎊匯價有所反彈。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]