摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227

【明報專訊】中東局勢緩和，加上市場憧憬中美即將簽署首階段貿易協議，港股上周由28000點水平反彈，全星期升186點，連升6周，資金集中追捧科技股，騰訊（0700）發力挑戰400元大關，創8個月高位。摩根大通資金流顯示，上周五追入騰訊的資金佔比較多，好友換馬至行使價約420元的認購證。
騰訊上周舉行「微信公開課」，向外界展示小程序的營運成果，不少券商隨即唱好。不過宜留意騰訊南非大股東Naspers於2018年以405元配股，當時吸引不少投資者撈貨，如再重返此水平或會遇上蟹貨「鬆綁」沽壓，相信405元將為騰訊後市走向的關鍵位。
（故投資者不妨做定兩手準備，好倉可留意騰訊購17227，行使價418.8元，實際槓桿約8.4倍，最後交易日2020年6月23日；候高做淡可留意騰訊沽16855，行使價354.84元，實際槓桿約14.1倍，最後交易日2020年3月26日。
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