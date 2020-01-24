摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227

騰訊上周舉行「微信公開課」，向外界展示小程序的營運成果，不少券商隨即唱好。不過宜留意騰訊南非大股東Naspers於2018年以405元配股，當時吸引不少投資者撈貨，如再重返此水平或會遇上蟹貨「鬆綁」沽壓，相信405元將為騰訊後市走向的關鍵位。

（故投資者不妨做定兩手準備，好倉可留意騰訊購17227，行使價418.8元，實際槓桿約8.4倍，最後交易日2020年6月23日；候高做淡可留意騰訊沽16855，行使價354.84元，實際槓桿約14.1倍，最後交易日2020年3月26日。

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