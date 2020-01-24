瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332

【明報專訊】中央降準，有利內地樓市。去年11月中至今累升超過三成的融創（1918） 加入配股潮，以每股42.7元至43.7元，配售1.64億股新股，資最多71.6億元。由於不少內房都配股，市場一直預計融創始終會加入配股行列，現在公司終於公布配股，某程度上消除了不少不明朗因素，投資者可留意是次股價調整後會否重展升浪。如投資者看好融創，可留意融創中國認購17332，行使價46.93元，2020年5月到期，有效槓桿約5.3倍。
一眾新經濟股仍有較強的表現，上周三阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）雖然回落，但整體走勢仍處近期高位；二線的平安好醫生（1833）、小米（1810）都做好，被憧憬為有機會複製去年的美團升勢。看好可考慮：平醫認購14368，行使價62.85元，2020年5月到期，有效槓桿約3.5倍；小米認購17041，行使價11.02元，2020年3月到期，有效槓桿約8.4倍。
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