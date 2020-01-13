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劉思明：港股趨波動 持強股防震

【明報專訊】港股維持升勢，行業或股份輪流炒作不變，形勢向好，惟短線走勢料會漸趨波動，恒指的調整有機會短暫跌穿10天線，甚至20天線，要有坐過山車的準備，一則控制倉位，二則持有新一批強勢股。

恒指上周初反覆向下，曾失守28000點關，低見27857點回升，以近全周最高位收市，收報28638點，升186點或0.66%；國指升0.12%。大市日均成交951億元，高於60天平均兩成。

而踏入2020年以來每日的成交都高於60天平均，熱度不減；12月以來，大市只有幾日成交過千億，卻未算過熱。

股份高於50天線維持七成 中線仍好

至於大市，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率50比50，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔半成多；周五好壞參半，而之前9個交易日有5日升多跌少，市况表現反覆。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於50天線比例高企在七成以上偏強的水平，普遍保持中線向好趨勢；不過高於10天線、20天線比例跌穿七成，前者低位反彈受制七成水平，後者迅速收復，預期未來調整可能出現同樣情况，甚至更多會跌穿20天線，但只要高於50天線維持七成水平，中線依然向好。

騰訊銀娛向上突破機會高

雖然行業輪動有變，但向好格局不變。本報數據庫追蹤的30個行業，去年內房、物管、建材水泥、工業重機器，以及消費股服飾、體育用品、電子產品部件、醫藥領漲，率先升破4月高位。

直到去年第四季，部分特別在12月，由科網、次一批的電子部件、濠賭、石油、新能源、金屬金礦及中資金融股股接力向上。

藍籌股中最明顯是騰訊（0700）、銀娛（0027），近1個月累升近兩成，跑贏恒指國指升不足一成。兩者現已升抵去年4月高位，未來會一口氣升破拉升，或整固後再上，不好估，但向上突破機會高。

恒安57元以下可吸納

騰訊濠賭之外，近1個月中海油（0883）跑贏一眾藍籌，但走勢較易受油價及地緣政局緊張影響；其次恒安（1044），該股近1個月累升逾一成半。恒安受惠業務復蘇及內需概念，可看高一線。

雖然，該股仍處於2018年大跌浪，但上周升穿50周線，現時入市至少可博中期反彈，預計65元有很大阻力，宜看是否有機會在57元以下吸納，低收55元則先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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