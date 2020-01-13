蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元

羽絨服生產商波司登（3998）近兩個月股價大幅回落近四成，可趁機吸納。波司登上周公布了2020財年（3月年結）首九個月營運數據，期內「波司登」 品牌羽絨服零售金額按年增長逾30%，其他品牌之羽絨服零售金額按年增長逾40%。增速勝2019財年同期（「波司登」及其他品牌分別增長逾30%及逾20%），並符合公司指引（2020財年增速不低於去年）。

預測今年市盈率20倍 估值吸引

波司登較早時公布之半年度（截至9月底）純利按年增長36%，如果撇除女裝品牌「邦寶」之減值，經調整盈利增長48%。中期股息增加50%，派息比率由75%升至85%。期內羽絨服收入增長43%，線上線下銷售都勝預期，門店數量增長13%，擴張速度亦勝預期。我們的消費行業分析師估計，波司登之2020財年及2021財年盈利增長分別為41%及26%，預測市盈率分別為20倍及16倍，估值吸引。另外，公司於12月23日至1月6日合共回購4300萬股，反映管理層之信心。

波司登股價回落至250天線附近喘定，並正營造小型頭肩底利好形態。MACD線上周升穿信號線，發出買入信號。現價買，目標4元，2.5元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]