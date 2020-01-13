潘迪藍：新興市場股市非全面看好

這是否表明，隨着宏觀經濟背景改善，一些明星級企業將會帶動新興市場股市爆發一輪追趕式增長？這個問題的答案可以是對，也可以是不對。我的意思是，不會向僅僅反彈了5個月的新興市場股市潑冷水。假設中東局勢仍然受到控制，那麼趨勢就是你的朋友，新興市場股市還可以在一段時間內跑贏其他地區。

從基本因素來看，亞洲科技業板塊的回升，顯示了全球貿易周期觸底反彈，而中國大陸的汽車行業亦趨於穩定。然而，新興市場的真正驅動力是寬鬆貨幣和美元轉弱的影響。

因為主要新興市場國家的中央銀行都推行了寬鬆貨幣政策，令到這些極受美元影響的經濟體的實質利率下降，以及其貨幣升值。由於資產估值上升，吸引了外國資金流入，於是在良性循環的情形下，又推動了新興市場的資產價格進一步上漲，吸引更多外國資金流入。

寬鬆貨幣 驅動良性循環

投資者或許會樂觀地認為，新興市場股票的盈利增長率大約為20%，與先進經濟體的股票相似。但是，不論是以市盈率（P/E）還是以市帳率（P/B）（Price to Book Ratio）計算，新興市場股票的價格都比先進經濟體同類企業股票的價格的低了接近30%。如果確實有大量資本流入，那麼確實有可能出現一連串擴張。

對新興市場股市的任何樂觀看法，都離不開對中國大陸股市保持樂觀態度，因為後者佔了MSCI新興市場指數的31.5%。從這個角度來看，由於政策導向的內地市場已轉向溫和刺激政策，故新興市場股市的前景應該不錯。

韓台股市佳 印度巴西乏增長

但是，新興市場股市未必能夠持續反彈的原因，是它的結構前景具有隱憂。甚至早在中美貿易糾紛出現之前，新興市場盈利的貿易驅動力就明顯已經停滯了。在2008年至2009年金融海嘯爆發之前的十年間，全球貿易額的增長率是全球GDP增長率的1.5倍至2倍。但在最近這10年中，全球貿易額的增長率幾乎在任何時期都難以超越全球GDP增長率。

而在這樣的大氣候之下，即使新興市場國家的政府傾向實行寬鬆財政政策，也很難促成新一輪的投資周期開始。

另一方面，除了印度和部分東盟成員國之外，愈來愈多新興市場國家將會面對人口減少問題，而不是過去30至40年間熟悉的人口增長問題。的確，儘管新興市場股市在2019年第四季的反彈特別大，其15%增長率，亦罕有地超過新興市場的本土貨幣債券的回報率，而且前者的波動亦明顯較大。展望2020年，或許會比以往任何時候都更加有理由要留意新興市場股市。

隨着電子產品周期回暖，倚賴貿易但科技含量較高的韓國和台灣股市應該會表現不錯。相反，印度和巴西的股市則缺乏積極的催化劑，可能會陷入困境。

分散投資可選擇個別國家債券

由於政策舉措，內地股市處於較佳位置，但其他新興市場國家不能指望內地推行的刺激措施會對它們產生積極的溢出效應。這是因為，對於大宗商品需求旺盛的建造業，不太可能獲得實質的幫助。因此，新興市場股市的收益可能會被少數幾個市場扭曲。在這種環境下，可以透過債券來分散風險，實現收益多元化，集中投資於墨西哥披索、印尼盾、菲律賓披索等高負債國家的本土貨幣債券。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]