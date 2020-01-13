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林少陽：最怕是市場一面倒向好

【明報專訊】2020年環球市場開了一個很不錯的頭，美伊衝突亦只是讓國際金融市場，跌了兩個半日市，經過今次試練，好友士氣如虹，標普500及納指上周五齊創新高。相比之下，港股及A股依然受制於月初高位，頗有示人以弱的錯覺。

說港股示人以弱為一種錯覺，因為在指數以外，市場投機氣氛其實是在升溫，不少中資股份亦乘最近熾熱的市場氣氛抽水。市場的記憶，永遠是短暫的。不過是三數個月之前，投資者還在擔心香港的社會局勢，如今就連中東衝擊與武漢不明肺炎殺到埋身，依然阻止不了投資者視死如歸的入市態度。

港股市場氣氛改善，亦從近日日均成交重返久違了的過千億水平，可見一斑。相對於去年第三季日均成交只得數百億元，目前港股的投資機會，其實是在減少，而不是在增加。無論是置業還是買股，作為買家，當然是希望競爭者愈少愈好，個個士氣高昂，買家又何來鋤價的機會？

人人士氣高昂 買家何來鋤價

不過，如果要說港股已到強弩之末，那又未免是誇大其辭。而港股自2007年至今，每個主要高位的日均成交金額，都是在升至2000億元以上之後才逆轉。相對於2015及2018年的高位，目前港股的市場氣氛，應該仍然是處於正常偏稍微樂觀水平。

成交要過2000億 港股始逆轉

假如去年第三季尾的時候，筆者入市的信心是100分的話，目前大概仍然有80、90分吧！餘下的那10至20分的信心，被最近過於頻密的抽水活動，以及開始活躍的細價股炒作所消耗掉了。

上周我們的買賣並不算太過活躍，只是稍微於伊朗公布攻擊駐伊拉克美軍基地當日，平掉了之前一個星期作對冲用的期指淡倉，同時於市况回穩比特幣價格回調的時候，進一步增持一點比特幣ETF。

個人仍然對油價最近的強勢有所保留，其中一個主要原因，是美國近年非常積極增加境內石油及天然氣供應，幾年前已經自給自足。在中美貿易談判桌上，要減少中國貿易順差，除了購買美國農產品之外，另一個可行辦法，是大舉增加對美天然氣及石油進口。中東地區少了中國這個主要能源買家，油價長遠升勢很難延續。亦是因為美國早已不再依賴中東的石油供應，過去一個多星期，美股投資者看穿局勢對美國本土經濟絲毫無損，對局勢變化處之泰然。

中美簽貿易協議 炒家或反手做淡

在目前這個時間點，最最最困擾筆者的，反而是目前市場氣氛太過一面倒的向好。中國副總理劉鶴本周訪美，預期將簽署第一輪的貿易協議，不排除部分炒家，會借助這最後一個預期中的利好消息獲得證實後，乘機反手做淡。然而，如果你不打算跟在炒家屁股進進出出，做太多的短線買賣的話，以目前的估值水平衡量，只要不是去得太盡將整副身家押上的話，這些短期的市場震盪，即使錯過了，亦不是太過可惜。

不過，如果真的技癢的話，趁周初稍微減持一點獲利貨，或趁大市高開時，做一點無傷大雅的對冲，亦未嘗不可。

（作者客戶持有比特幣ETF）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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