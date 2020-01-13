陸振球：金礦股未配合 金價或先調整

金價上升，通常都是因巿場要對抗通脹或要避險，而避險原因則包括地緣政治動盪，這也可分為巿場認為有關動盪會長期化，抑或只是短期的衝擊，而若認為是長期化，那金礦的生產商會加大投資，而投資者會伺機增持金礦股，因此金價能否升完再升，一定程度要得到金礦股升勢的配合。

倘料動盪長期化 投資者增持金礦股

周前當上述美軍擊殺伊朗高級將領之後，金價即飈升，並升破9月高位，9天RSI更明顯升破並連日高於70水平，相比之下，金礦股ETF「VanEck Vectors Gold Miners ETF」（美國上巿編號：GDX）雖也上升，卻未能如金價升穿9月高位，9天RSI也似在70附近受阻（見圖），反映金礦股投資者似認為今次事件未必惡化，且不會長期化。如金礦股投資者的看法正確，則金價今輪升勢可能難以持久，或需先調整後才可重整旗鼓。

港匯升至3年高 增港股抗跌力

回看港股，美伊衝突的負面影響也非常短暫，而在上周四中國宣布副總理劉鶴本周赴美簽署首階段貿易協議後，恒指更急升473點，以收巿價計創了近5個月新高。其實，近期港元兌美元升至近3年新高，或已一定程度反映已有資金流入港股，增加了港股的韌性和對利淡消息的拒跌力。

[陸振球 投資超限戰]