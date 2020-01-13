九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線

明報記者 王俊騏

九毛九旗下共有5個品牌，包括九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫、那未大叔是大廚，共有328間自營和加盟店。主打的兩大品牌為西北菜的九毛九及太二酸菜魚，分別有143間和121間分店。如果說九毛九是集團主業，太二則是新興增長動力品牌，為近年收入急增主要動力，其經營利潤亦高於前者達到23.3%。太二未來新增分店數量亦是眾品牌中最多，今明兩年計劃多開80及100間，反觀九毛九都只是18及20間，都可見集團將未來發展重心押至這個網紅品牌上。

押注發展太二品牌 惟行業競爭劇烈

然而，內地飲食業潮流轉變速度快，大二主打年輕人面對的變化則更大，能否保持熱度存疑。而且，相對火鍋業在內地增長速度仍勝於其他菜式，於2017年仍是佔內地中餐市場最大份額達到13.7%，酸菜魚能否複製爆發增長亦是另一問號。另一方面是，話雖九毛九在酸菜魚市場處於領先位置，去年市佔率達到4.4%，但第二位則佔3.9%，不至於大幅拋離，在西北菜佔比更不足1%排第二。反觀海底撈（6862）在自身的火鍋領域上，2017年市佔達2.2%，拋離第二位的0.9%。

從事飲食業要生存獲利，控制勞工和租金成本非常重要。海底撈獲租金優惠便為優勢之一，使租金成本佔比僅約5%，反觀九毛九則達到8.2%。再論人均消費和翻枱率，九毛九都不及海底撈，去年上半年收入和盈利都是差了一截。盈利規模不及他人，九毛九估值上亦相對「較低」，歷史市盈率仍達到約42倍，已低於海底撈當時近65倍；而九毛九市值最多約88億元，也遠低於上市時海底撈的逾900億元。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，酸菜魚模式就如火鍋般簡單，以一固定主菜再附以周邊其他小菜，成本低同時利錢高，而且流轉較快。他指太二酸菜魚不能外賣，只能堂食，都反映集團具備策略，吸引顧客親身前往。而九毛九擁有眾多品牌，亦具多元化優勢；而且集團尚有擴張空間，尚未進軍到三至四線城市，一旦再擴展下去，租金只會更便宜，成本下降定價不變，則利潤會更高。再加上他相信九毛九非時興品牌，食物質素良好，長線仍可看高一線。

若下限定價 首日有望升兩三成

至於上市後升幅驚人的海底撈，龐指其市值亦同時上升到非常高，而且面對熱潮略退，不再如以往需排隊等待一至兩個小時。然而，他分析海底撈的下線管理較好，透過花紅制度管理下層會較好，這是九毛九所欠缺的。故單論經營模式，他認為海底撈會更持久，其分紅制度能確保食品質素，始於保持水準為飲食業的發展關鍵，本身亦有提供各種表演或服務，給予人活力的感覺。

九毛九招股價介乎5.5至6.6元，龐相信，如果最終以下限定價，估值低於海底撈，乘著內需概念會受追捧，首日料可見二至三成升幅。除了持有數日短炒，他認為九毛九亦可作中長線投資，如散戶未能抽中亦毋須心急，視乎回調幅度趁機低吸，指近期不少新股都有在跌破招股價後回升，海底撈便是例子之一，首日掛牌最高曾升一成，但隨後升幅收窄，收市僅險守招股價；但其後交出的盈利表現令人滿意，使升勢愈見凌厲，上市至今已累升近90%。同時其市盈率亦抽高至近89倍，市值逾1780億元。

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