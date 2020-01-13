經濟
金融超市

投資策略

下一篇 上一篇

九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線

【明報專訊】新股市場近期非常擁擠，上周有15隻新股同時招股，但數到最熱門，自然是「酸菜魚股」九毛九（9922），將於本周三（15日）掛牌。九毛九旗下的太二酸菜魚，對經常到內地消費的港人而言非常熟悉，市場亦反應熱烈，錄超額認購逾百倍。有基金經理認為，九毛九仍有擴展的空間，進軍三四線城市後租金會更平，利潤會續上升，本身食物質素又好，又相信餐廳非只是一時興起，如最終以下限定價，加上內需概念支持，料首日有望達最高三成升幅。

明報記者 王俊騏

九毛九旗下共有5個品牌，包括九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫、那未大叔是大廚，共有328間自營和加盟店。主打的兩大品牌為西北菜的九毛九及太二酸菜魚，分別有143間和121間分店。如果說九毛九是集團主業，太二則是新興增長動力品牌，為近年收入急增主要動力，其經營利潤亦高於前者達到23.3%。太二未來新增分店數量亦是眾品牌中最多，今明兩年計劃多開80及100間，反觀九毛九都只是18及20間，都可見集團將未來發展重心押至這個網紅品牌上。

押注發展太二品牌 惟行業競爭劇烈

然而，內地飲食業潮流轉變速度快，大二主打年輕人面對的變化則更大，能否保持熱度存疑。而且，相對火鍋業在內地增長速度仍勝於其他菜式，於2017年仍是佔內地中餐市場最大份額達到13.7%，酸菜魚能否複製爆發增長亦是另一問號。另一方面是，話雖九毛九在酸菜魚市場處於領先位置，去年市佔率達到4.4%，但第二位則佔3.9%，不至於大幅拋離，在西北菜佔比更不足1%排第二。反觀海底撈（6862）在自身的火鍋領域上，2017年市佔達2.2%，拋離第二位的0.9%。

從事飲食業要生存獲利，控制勞工和租金成本非常重要。海底撈獲租金優惠便為優勢之一，使租金成本佔比僅約5%，反觀九毛九則達到8.2%。再論人均消費和翻枱率，九毛九都不及海底撈，去年上半年收入和盈利都是差了一截。盈利規模不及他人，九毛九估值上亦相對「較低」，歷史市盈率仍達到約42倍，已低於海底撈當時近65倍；而九毛九市值最多約88億元，也遠低於上市時海底撈的逾900億元。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，酸菜魚模式就如火鍋般簡單，以一固定主菜再附以周邊其他小菜，成本低同時利錢高，而且流轉較快。他指太二酸菜魚不能外賣，只能堂食，都反映集團具備策略，吸引顧客親身前往。而九毛九擁有眾多品牌，亦具多元化優勢；而且集團尚有擴張空間，尚未進軍到三至四線城市，一旦再擴展下去，租金只會更便宜，成本下降定價不變，則利潤會更高。再加上他相信九毛九非時興品牌，食物質素良好，長線仍可看高一線。

若下限定價 首日有望升兩三成

至於上市後升幅驚人的海底撈，龐指其市值亦同時上升到非常高，而且面對熱潮略退，不再如以往需排隊等待一至兩個小時。然而，他分析海底撈的下線管理較好，透過花紅制度管理下層會較好，這是九毛九所欠缺的。故單論經營模式，他認為海底撈會更持久，其分紅制度能確保食品質素，始於保持水準為飲食業的發展關鍵，本身亦有提供各種表演或服務，給予人活力的感覺。

九毛九招股價介乎5.5至6.6元，龐相信，如果最終以下限定價，估值低於海底撈，乘著內需概念會受追捧，首日料可見二至三成升幅。除了持有數日短炒，他認為九毛九亦可作中長線投資，如散戶未能抽中亦毋須心急，視乎回調幅度趁機低吸，指近期不少新股都有在跌破招股價後回升，海底撈便是例子之一，首日掛牌最高曾升一成，但隨後升幅收窄，收市僅險守招股價；但其後交出的盈利表現令人滿意，使升勢愈見凌厲，上市至今已累升近90%。同時其市盈率亦抽高至近89倍，市值逾1780億元。

[金融超市]

上 / 下一篇新聞

羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
高息債獲追捧 13內房吸水448億
高息債獲追捧 13內房吸水448億
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重
環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
沙特阿美再增集資額
沙特阿美再增集資額
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路
鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：闖400元關 騰訊購21818
金子：闖400元關 騰訊購21818
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊
蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊
3類危疾保險各有長短
3類危疾保險各有長短
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
沈永年：按中山各區優勢揀物業
沈永年：按中山各區優勢揀物業
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
林少陽：最怕是市場一面倒向好
林少陽：最怕是市場一面倒向好
技術取勝：港交所升穿下降軌
技術取勝：港交所升穿下降軌
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
李順威：假期波動 要了解再利用
李順威：假期波動 要了解再利用
劉思明：港股趨波動 持強股防震
劉思明：港股趨波動 持強股防震
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
王弼：為何投資要一點精神分裂
王弼：為何投資要一點精神分裂
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
湯文亮：買樓如何掌握主動權
湯文亮：買樓如何掌握主動權
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
布少明：2020年樓市明天會更好
布少明：2020年樓市明天會更好
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
Wetland第2期 最快春節後推
Wetland第2期 最快春節後推
東堤灣畔呎價跌穿1萬
東堤灣畔呎價跌穿1萬
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價