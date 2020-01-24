李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股

但路是人行出來，與其抱怨控制不了的事情，不如專心做好自己可以控制的。很多人忽視了強積金或基金的配置。除非是數年內退休，否則股票應佔七成以上。至於地域方面，一字記之曰：分散。小弟沒有水晶球，美股是否能繼續強勢，大家也不知道。強積金往往涉及幾十年投資，組合平均分散在美國、歐洲、大中華，應該可以睡得安心。

金源米業屬港少有的越南受惠股

說到分散投資，去年小弟曾介紹金源米業（0677），公司去年中期已轉虧為盈，越南Circle K業務也有改善。最重要是公司是香港為數不多的越南受惠股（不只是概念）。

今天為大家介紹另一家東盟公司：勝捷企業（6090）。賣點是：1）業務夠分散；2）另類收租股；3）ESG（環境社會和公司治理）受惠股。

勝捷2017年尾上市，知名度不高，市值約23億元，成交不太活躍。勝捷其實在新加坡交易所主板上市多年，也是新加坡註冊公司。早前公司管理層來港，小弟有機會和管理層單獨交流，也向大家介紹一下。

勝捷為星洲外勞提供宿舍

勝捷本業是光盤業務，但2011年已轉型成為另類收租股。何等另類？公司的業務是，近年不少香港人企圖涉足的：宿舍。

業務分為兩部分：工人宿舍及學生宿舍。先說工人宿舍，業務主要在新加坡（佔收入超過一半），次要市場是馬來西亞。就是為企業興建宿舍，住客則是外勞。新加坡勞工短缺，國民也不願（或是不用？）擔當低技術工作，主要靠輸入南亞或中東外勞。基於新加坡穩定勝於一切的國情，當然要好好的管理這些外勞。方法就是將他們安置在獨立社區，自給自足，也有同鄉照應。其實安排和內地的大型工廠類似，但新加坡公司外勞數目沒有內地工廠般誇張，企業難以獨自負擔，所以將其「外判」是最好方法。在馬來西亞的情况也是類似。留意勝捷直接由企業收取租金，免卻很多麻煩。物業方面，有些是自己在吉地興建，但也有租賃現存物業再改造。

學生宿舍方面，業務遍及世界各地：最大貢獻是英國，然後是澳洲、新加坡、美國，甚至在韓國首爾也有宿舍（規模不大）。留意業務所在地全是海外升學熱點（多得韓流文化，現在首爾也很多留學生）。和員工宿舍不同，公司一般直接租予學生，而非大學。至於學生背景，主要是來自內地的留學生，勝捷也和升學顧問合作，學生在出國前已安排住宿。

年純利約1.7億 市值23億

公司一年純利約3000萬坡元（約1.7億港元），規模不算極大，但也不是蚊型。市值23億元，較30億元的帳面值折讓兩成多。篇幅所限，公司其他財務細節，大家可以參考財務報表。也有不止一家新加坡大型券商撰寫研究報告，包括小弟以前任職的星展（但小弟和該新加坡分析員並不認識）。

說回公司賣點，早已說過全球寬鬆，低息環境似乎成為新常態，但現在香港住宅租金回報不高，稅項也多，海外物業近年成為新寵。但散戶銀彈有限，難以分散投資，隔山買牛也易中伏。匯率風險是一個問題，地區風險也是問題—早前《金融時報》報道，買入英國普利茅斯（Plymouth）物業企圖作學生宿舍的投資者中伏，皆因脫歐問題下，當地大學面臨招生不足。

勝捷的物業組合夠分散，不怕個別地方出現問題，也不易受個別貨幣匯率影響。學生宿舍全在升學熱點，應不會出現像普利茅斯的問題。外勞宿舍方面，新加坡人口老化，勞工短缺只會更嚴重，只會更倚賴外勞。

ESG成趨勢 企業外判宿舍服務增

最後談談另類的角度：ESG受惠股。ESG者，環境社會和公司治理。犬儒的小弟並不是ESG啦啦隊，但大勢所趨，人人都講ESG。蘋果Nike之類的國際品牌，消費者及投資者均希望他們盡社會責任，依靠廉價勞力之餘，也希望工作環境比較人道，不要以往的「血汗工廠」。一如所有規管，大公司未必真心贊成，但畢竟形象緊要，况且也財力雄厚，可以應付，大不了將手機和球鞋加價。但中小企則沒有此等幸福。想像一下一家在新加坡設廠的中型企業，如何安置外勞？難道自己起宿舍，還要派人跟進他們起居飲食？明顯是將此等任務外判給熟手的公司比較簡單。

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]