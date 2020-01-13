黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸

隨着內地人均收入增加，對優質醫療服務的需求增加，造就龐大商機。粵港的交通便利，縮短往返時間，集團積極在大灣區內一線城市作部署，日前公布為配合內地的發展，計劃在今年第一季度在深圳福田區設立辦公室，並積極與現有及潛在的合作伙伴會面，優化其在大灣區的拓展計劃。截至2019年9月底止中期，中國客戶貢獻的收入佔總收入的39%。

今年首季深圳福田區設辦公室

截至2019年9月底止中期，集團的銷售額10.65億元，按年增加18.3%，期內的每月銷售額均錄得同比增長。期內，總收入按年升28.1%至11.19億元，純利升1.7%至1.98億元。醫療服務的收入按年升1.02倍至3.24億元，錄得顯著升幅，佔收入總額的29%。

另外，美學醫療服務收入升8.1%至4.63億元，佔總收入的41.1%。期內，合共71,207名客戶最少購買集團一項服務或產品。至於醫療客戶數目，按年增加75%至46,277。

走勢上，過去三個月於長方形通道反覆上落，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，宜候低5元吸納，反彈阻力6元，不跌穿4.5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]