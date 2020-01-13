沈永年：按中山各區優勢揀物業

筆者了解到，不少港人都喜歡到中山購買物業作移居、退休、投資收租等用途，不少政府高官，以至一些已退休的公務員都有在中山置業。事實上，一直以來，中山亦是筆者的投資摯愛，我也經常在公開場合、演講、節目中探討中山的投資環境，還記得當時中山的樓價仍屬低水，但之後借深中通道概念炒上，時至今日樓價已升了好幾倍，只是近來因為珠海搶盡投資風頭，令中山樓市在近季度變得相對淡靜。

近日筆者多番到中山考察，了解中山的整體投資前景，發現中山較南方位置的神灣鎮，目前是全市樓價最低窪的地方，但由於鄰近珠海斗門、金灣一帶，隨着珠海西區的崛起，神灣鎮樓市絕對可以看高一線。筆者認為，神灣鎮的物業屬於「上車盤」，就好比珠海的高欄港一樣，非常適合初次在大灣區投資的港人，或是一些已退休而不常返香港的港人。

多重點發展項目 西區樓市升值潛力可觀

至於中山西區，發展情况亦和珠海西區相似，未來的樓市升值潛力將相當可觀。規劃方面，除了大家熟悉的中山北站在附近之外，西區亦受多個重點發展項目所包圍，包括大型文化旅遊項目（中山．歡樂海岸）、石岐總部經濟區項目，以及由仁恆和華潤合作發展的馬山片舊城改造項目。

此外，西區自身的現有配套亦相對完善，未來還有更多大型的生活、基建配套陸續落實，而最近多個上市公司和本地名牌發展商，亦相繼在此推出新樓盤，發展前景絕對不錯。

借深中通道概念炒上 火炬區料最受惠

而位於中山東北面的火炬區，由於鄰近深中通道，筆者認為深中通道開通後該區將直接受惠，情况就如深圳灣大橋、港珠澳大橋一開通後，周邊的物業就會隨之升得相當厲害。目前，鄰近港珠澳大橋的珠海香洲、拱北樓價已升至每平方米3萬元人民幣，金灣、斗門亦升至1萬至2萬元人民幣水平。所以，大家可在火炬區物色一些優質項目作長遠投資用途，我相信未來升值回報將甚可觀。

再看中山的石岐區，筆者將之形容為商業區，算是中山的核心市中心區，環境較嘈雜，居住來說未必那麼適合。因此我認為，投資商業產品如公寓、產權酒店、店舖等會比較理想。

當然，大家投資前必須了解自己的需要，因應自己的愛好，再多加了解中山未來整體發展，自然能挑選到心儀的投資產品。目前，一對夫婦只能在中山購買一套住宅，大家實在要多做點功課，花些時間了解清楚才作決定，不要白白浪費這個配額。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]