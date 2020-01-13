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謝偉銓：專營的士恐治標不治本

【明報專訊】近年社會對傳統的士服務的批評及投訴日增，政府推出專營的士計劃，冀滿足公眾對高質個人化點對點交通服務的殷切需求，惟計劃定位存在爭議，成效成疑，恐無助解決傳統的士行業存在已久的根本問題。

專營的士計劃建議引入600輛「高級」的士，以招標形式批出3個專營權，各自營運200輛，為期5年，不得轉讓及續期。

為區分兩者的市場定位，政府建議起表價為36元，收費水平較傳統的士高約五成。專營權條款中亦會訂明服務水平要求，包括車輛類型、車廂設施、網約安排、司機培訓等。

然而，價格提高是否就能確保服務質素會相應提高？縱然專營的士訂下比傳統的士高的指標及要求，但軟件方面，如服務態度能如何規管？如何確保不出現揀客、拒載等老問題？為期5年的專營權是否具足夠吸引力？專營的士的出現能否有效取締現時的「白牌車」？

貴價的士不代表可改善司機態度

事實上，現行制度下約1.8萬個的士牌照，既屬永久性質，簽發亦沒有附帶任何直接與服務質素有關的條件，即現行傳統的士服務近乎是不受規管，只能依靠司機自律，惟司機收入萎縮加上長期缺乏競爭，成為服務質素每况愈下的主要原因之一，就這些問題會否有其他應對措施？

政府曾多番強調，引入專營的士的目的並非為取締傳統的士，而是兩者服務相輔相成，優勢互補。然而，政府在制定相關政策時，不應只着眼於滿足社會對優質個人化點對點公共交通服務的需求，而是要正視整個傳統的士行業的生態及其牌照制度。

若要消費者硬性支付多五成車資，換來較高質素的專營的士服務，為何不促使現有傳統的士進步，協助現有的士牌照持有人「升呢」，提供類似專營的士草案中的優質服務呢？傳統的士又是否不能引入如WIFI 無線上網、24小時顧客服務熱線等相關設備與服務？

筆者期望，政府在的士政策上能有更全面的考慮，多管齊下，若推出全新專營的士計劃只單純着眼於彌補傳統的士的不足，甚或刻意限制專營的士與傳統的士之間的競爭，實為鴕鳥心態，無視問題的癥結所在。逆水行舟，不進則退，傳統的士業界再不積極檢討及改革業內的風氣及素質，恐怕亦難逃市場的自然淘汰。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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