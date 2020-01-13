楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油

聽聞當時美軍向美國總統特朗普提交了幾個方案，直接襲擊本來比較激進，並非美軍首選。這是所有中層管理都懂得的策略：向上司提交三個方案，其中兩個一左一右都太激進，結果上司就會自然採取中間落墨的方案。但是特朗普卻選擇了鷹派方案，說明白宮高層做了新的政治判斷。我有一個分析師群組，有人評論這事就說「可能石油對歐美的重要性逐漸下降，所以美國才敢在中東開火。」其實在本周油價急升之前，油價在2018年10月創下每桶86美元的新高之後，一年之間約回落了三成。最直接的原因，當然是因為美國頁岩油技術開始普及，所以產能大增。在2019年11月，美國石油出口超越了入口，是幾十年以來首次成為淨出口國。

美頁岩油技術普及 產能大增

但是這一波的能源科技，亦開始減少了全球的總耗油量。例如，石油輸出國家組織在11月公布最新預測，認為全球的用油量將在2019年的每日3,500萬桶，跌到2024年的3,280萬桶，跌幅達到6%。現時石油的主要用途就是交通運輸和製造石油類的工業原料。交通運輸之中，汽車科技進步就足以影響整體耗油量。記得20年前在美國讀書的時候，買二手車預期耗油量是每加侖油能走約10英里。當時最省油的車，約莫能走20英里；另外有些舊車，則只能走5英里。後來美國政府每年提高新車的耗油標準，在2020年每間車廠所生產的新車，平均耗油量需要達到37英里，幾近20年前的一倍。

汽車科技進步 降整體耗油量

按奧巴馬時代所落實的標準，耗油標準應該會繼續提升，直至全美新車的平均耗油量達到54英里。雖然普遍認為汽車廠擁有足夠技術達標，但是下一步再提升效能，卻會開始排擠休閒越野車和輕型貨車等在美國流行的車款。過去幾個月，聯邦政府和加州政府正在辯論應否放寬下一波的標準提升，讓這些大型車款可以繼續出售。

汽車平均壽命達13至15年，因此今天在街上行走的汽車，九成以上都不是今年才生產，所以所採用的耗油標準自然較低。因此，就算未來耗油標準提升得較慢或者凍結在2020年的標準，隨着舊車換新車，社會整體的耗油率亦會逐步降低。

另外，純電能車在2019年已經佔了整體新車巿場2.2%的份額，並且隨着各大廠都推出新車款，電能車的巿場份額或可進一步提高。因為現時火力發電以天然氣為主，所以就算太陽能和風能等綠能發展較預期慢，電能車亦會將本來對原油的需求化成天然氣需求，不利原油需求。

當然，汽車要完全擺脫石油，仍是幾十年後的事。再加上空運和海運仍以石油為主，石油業絕非夕陽工業。但是隨着汽車耗油量降低，原油價格升降對民生消費的影響將逐漸降低。也許這就是白宮願意採納鷹派戰略的原因。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]