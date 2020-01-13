3類危疾保險各有長短

（1）純危疾保障計劃 保費較相宜

純危疾保障計劃大多提供一次性賠償，並不提供儲蓄成分，讓預算有限的人士能夠以相宜保費獲得基本危疾保障。此類計劃的保費一般按照受保人年齡增長而上升，因此年輕時的保費相對較低，事業剛起步的年輕人士自然更易負擔。以一位30歲、健康狀况良好的非吸煙女士為例，想獲得35萬元的危疾保障，每月保費可低至100元內。此類計劃更可每年續保最高至受保人100歲，避免他日年老時因保單不獲續保而失去保障，惟需留意保費一般會按照受保人年齡增長而上升，因此年老時保費會較高。

（2）儲蓄危疾計劃多重賠償 保障更全面

有儲蓄成份的危疾計劃一般提供多重賠償，投保人可選擇以定額保費形式於指定年期內完成供款，好處在於水平式的保費不會隨着年紀增長而調整，對於有一定經濟基礎的家庭，理財便更有預算。現時危疾有年輕化趨勢，部份疾病如癌症等更有多次復發的風險，此類計劃可提供多重賠償，即使癌症復發、擴散或持續亦有機會獲得賠償。

（3）危疾年金 應付長期護理開支

有別於上述兩類提供一筆過賠償的危疾計劃，危疾年金主要針對為患者帶來終身影響及需長期護理的疾病而設，例如中風、腎衰竭及腦退化等。這些香港常見的危疾已非過往認為只發生在長者身上的「老人病」。這些疾病並不一定致命，但治療或康復過程中，患者及家人的生活和經濟上仍可能承受長期壓力。腦退化症患者通常會出現記憶力衰退、需較長時間完成慣常工作、語言表達能力減退等症狀，當病情持續惡化到末期時，可能需要長期臥牀及接受特別的護理。部分晚期腦退化、柏金遜症患者因無法控制肌肉活動甚至無法正常吞嚥和進食，由此可見患者的日常照顧開支會為患者家庭帶來長期負擔。

按財務負擔能力投保 彌補治療開支工作收入

由於醫療科技進步，這類危疾患者可能比以往活得更長久，因此所需的護理費用更難預算，危疾年金正可為患者定期派發固定賠償以作為長期支援及收入補貼。對需要全面及長期危疾保障的人士來說，是可以疊加於傳統危疾保險的雙重屏障：一筆過的大額賠償能解決病發時的燃眉之急，而定期派發的危疾年金則只須相宜保費，便能為患者提供長期支援。

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