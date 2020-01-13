蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊

信息太多難消化 遲鈍一些也不妨

現在這種市場，投資者被逼要熟悉很多東西，甚至很多距離你很遙遠的東西，比如最近的中東局勢，美國用無人機刀鋒導彈刺殺了伊朗第三號人物——什葉派聖城旅少將蘇萊曼尼，乖乖，這有多少信息量？無人機、刀鋒導彈、什葉派、伊朗，第三號人物（嘩，一名少將？）聖城旅，蘇萊曼尼……還有背後的美伊關系、中東局勢、什葉派死敵遜尼派，伊朗政教合一體系，油價走勢……太多信息了，你怎麼消化，當你通宵學習完，股市也已經反應完，然後雙方說「我們是愛好和平的。」天啊？玩嘢咩！所以小金人的選擇是學習歸學習，我要鈍性一些，反正我覺得今年上半年股市應該不錯，最少1到4月，怎麼也是一個戰略休戰期，而且中國又放水，香港局勢也有所緩和，中港股市估值也不太貴，那應該還行吧？如果這有大變局，可以說那就是天意了，不是你我能左右的。Then，我會比較樂觀，尤其是衣食住行板塊，地產基建板塊和5G/手機板塊。

資金流入非塘水滾塘魚

這周，新經濟板塊漲得很不錯，周期板塊包括地產在12月很猛，大家有留意到一個有趣現象嗎？物管板塊，它的走勢竟然是完全跟新經濟板塊一樣，而不是跟它爸——內房板塊。新年以來，物管和消費品，硬件板塊表現耀眼，物管更是最強。這說明什麼？說明物管在很多投資者眼裏是消費板塊，而不是傳統周期板塊，也跟他爸不一樣。這很重要，這說明物管會有很多新增資金流入，而不是塘水滾塘魚。加上物管板塊的未來三年盈利複合增長有30%以上，輕資產，高ROE（股本回報率），看着很不錯。小金人說這些是想跟投資者分析市場現况，而不是單純你我的想法而已，畢竟市場才是大爺！投資者不需要理會小金人看法，畢竟一已之言，但市場怎麼想，那就關鍵了。所以投資者喜不喜歡物管板塊，看完可以自己下決定。下面聊一點基本面。

母企夠強增值服務佳股份可留意

住宅物業管理行業具備廣闊的增長前景，且企業運營風險較低。首先，行業市場空間較大，當前主要公司市佔率仍然較小。其次，中國大陸物業管理行業的定價較之發達國家有明顯差距，且部分居民已經逐漸接受優質優價。再次，物業管理公司相較其他社會服務業，有較大的「效率」提升空間，即透過科技創新和管理創新，單位人員的在管面積有可能持續擴大，這是物業管理行業毛利率得以保持穩定的根本原因。最後，優秀住宅物業管理公司毋須依賴股權融資，毋須負債，依托內生潛力，可以持續擴張。政策方面也有機遇。近期，尤其是2019年之後，行業面臨明顯的政策扶持機遇。基層治理，尤其是精細化公共服務（比如說垃圾分類）的推廣，明顯需要品牌物業公司配合。再者，物業管理行業屬於現代服務業服務業，是解決就業的重要方向。未來，隨着科技不斷迭代，管理不斷優化，品牌物業管理公司的護城河正逐步拓寬。大家可以重點留意物管龍頭企業，尤其是母公司強大，而自己增值服務又做得好的股份。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]