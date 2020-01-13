經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

下一篇 上一篇

蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊

【明報專訊】踏入2020年，市場好像很火熱，股市也是，高息債市更是，小金人忙得一塌糊塗，簡直是體能透支，有時一天五六隻新債，一天三四單配股，再加上1月是傳統各大投行的投資者大會，尤其是大摩和瑞銀的，每星期出差，每天加班，投資真是體能活，尤其是在現在動盪的世界環境裏，真是有點只爭朝夕，很多時候你以為自己有得選擇，事實上你沒有，現在市場都是單邊市，哪有你獨善其身裝清高的餘地。

信息太多難消化 遲鈍一些也不妨

現在這種市場，投資者被逼要熟悉很多東西，甚至很多距離你很遙遠的東西，比如最近的中東局勢，美國用無人機刀鋒導彈刺殺了伊朗第三號人物——什葉派聖城旅少將蘇萊曼尼，乖乖，這有多少信息量？無人機、刀鋒導彈、什葉派、伊朗，第三號人物（嘩，一名少將？）聖城旅，蘇萊曼尼……還有背後的美伊關系、中東局勢、什葉派死敵遜尼派，伊朗政教合一體系，油價走勢……太多信息了，你怎麼消化，當你通宵學習完，股市也已經反應完，然後雙方說「我們是愛好和平的。」天啊？玩嘢咩！所以小金人的選擇是學習歸學習，我要鈍性一些，反正我覺得今年上半年股市應該不錯，最少1到4月，怎麼也是一個戰略休戰期，而且中國又放水，香港局勢也有所緩和，中港股市估值也不太貴，那應該還行吧？如果這有大變局，可以說那就是天意了，不是你我能左右的。Then，我會比較樂觀，尤其是衣食住行板塊，地產基建板塊和5G/手機板塊。

資金流入非塘水滾塘魚

這周，新經濟板塊漲得很不錯，周期板塊包括地產在12月很猛，大家有留意到一個有趣現象嗎？物管板塊，它的走勢竟然是完全跟新經濟板塊一樣，而不是跟它爸——內房板塊。新年以來，物管和消費品，硬件板塊表現耀眼，物管更是最強。這說明什麼？說明物管在很多投資者眼裏是消費板塊，而不是傳統周期板塊，也跟他爸不一樣。這很重要，這說明物管會有很多新增資金流入，而不是塘水滾塘魚。加上物管板塊的未來三年盈利複合增長有30%以上，輕資產，高ROE（股本回報率），看着很不錯。小金人說這些是想跟投資者分析市場現况，而不是單純你我的想法而已，畢竟市場才是大爺！投資者不需要理會小金人看法，畢竟一已之言，但市場怎麼想，那就關鍵了。所以投資者喜不喜歡物管板塊，看完可以自己下決定。下面聊一點基本面。

母企夠強增值服務佳股份可留意

住宅物業管理行業具備廣闊的增長前景，且企業運營風險較低。首先，行業市場空間較大，當前主要公司市佔率仍然較小。其次，中國大陸物業管理行業的定價較之發達國家有明顯差距，且部分居民已經逐漸接受優質優價。再次，物業管理公司相較其他社會服務業，有較大的「效率」提升空間，即透過科技創新和管理創新，單位人員的在管面積有可能持續擴大，這是物業管理行業毛利率得以保持穩定的根本原因。最後，優秀住宅物業管理公司毋須依賴股權融資，毋須負債，依托內生潛力，可以持續擴張。政策方面也有機遇。近期，尤其是2019年之後，行業面臨明顯的政策扶持機遇。基層治理，尤其是精細化公共服務（比如說垃圾分類）的推廣，明顯需要品牌物業公司配合。再者，物業管理行業屬於現代服務業服務業，是解決就業的重要方向。未來，隨着科技不斷迭代，管理不斷優化，品牌物業管理公司的護城河正逐步拓寬。大家可以重點留意物管龍頭企業，尤其是母公司強大，而自己增值服務又做得好的股份。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
高息債獲追捧 13內房吸水448億
高息債獲追捧 13內房吸水448億
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重
環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
沙特阿美再增集資額
沙特阿美再增集資額
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路
鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：闖400元關 騰訊購21818
金子：闖400元關 騰訊購21818
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
3類危疾保險各有長短
3類危疾保險各有長短
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
沈永年：按中山各區優勢揀物業
沈永年：按中山各區優勢揀物業
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線
九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
林少陽：最怕是市場一面倒向好
林少陽：最怕是市場一面倒向好
技術取勝：港交所升穿下降軌
技術取勝：港交所升穿下降軌
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
李順威：假期波動 要了解再利用
李順威：假期波動 要了解再利用
劉思明：港股趨波動 持強股防震
劉思明：港股趨波動 持強股防震
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
王弼：為何投資要一點精神分裂
王弼：為何投資要一點精神分裂
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
湯文亮：買樓如何掌握主動權
湯文亮：買樓如何掌握主動權
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
布少明：2020年樓市明天會更好
布少明：2020年樓市明天會更好
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
Wetland第2期 最快春節後推
Wetland第2期 最快春節後推
東堤灣畔呎價跌穿1萬
東堤灣畔呎價跌穿1萬
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價