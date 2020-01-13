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2020年1月13日星期一
環球數據前瞻
羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
高息債獲追捧 13內房吸水448億
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
沙特阿美再增集資額
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路
環球數據前瞻
金子：闖400元關 騰訊購21818
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊
3類危疾保險各有長短
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
沈永年：按中山各區優勢揀物業
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
林少陽：最怕是市場一面倒向好
技術取勝：港交所升穿下降軌
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
李順威：假期波動 要了解再利用
劉思明：港股趨波動 持強股防震
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
王弼：為何投資要一點精神分裂
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
湯文亮：買樓如何掌握主動權
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
布少明：2020年樓市明天會更好
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
Wetland第2期 最快春節後推
東堤灣畔呎價跌穿1萬
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
深圳火車站羅湖口岸 內地去年重新規劃
高息債獲追捧 13內房吸水448億
對回報率要求高 渣打：投資者不介意買長債永續債
投資者獲利離場 港股ETF上周走資81億
霸菱柯睿思：中美簽署貿戰協議 利美股延續升浪
瑞銀：中東局勢可控 油價難企高位
環保基金去年回報逾三成 百達：回報與解決環保問題並重
德勤3月內辭任44上市公司 七成中小行接手 業界：不代表有風險
道富：黃金超買 短線或1550美元整固
利寶閣伙盒馬鮮生 今年開60分店
內媒：螞蟻金服或較百度更早在港上市
恒豐銀行千億資金到位 冀5年內上市
沙特阿美再增集資額
張兆聰：資金追落後 加倉騰訊
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環球數據前瞻
金子：闖400元關 騰訊購21818
張兆聰：微信營銷龍頭 分段吸微盟
蔡金強：漫談物管業：新興消費板塊
3類危疾保險各有長短
楊書健：美敢中東「玩火」 反映減少依賴原油
謝偉銓：專營的士恐治標不治本
沈永年：按中山各區優勢揀物業
黃德几：醫思醫療力拓內地 5元可吸
李聲揚：勝捷：另類收租股及ESG受惠股
九毛九三四線城市潛力大 龐寶林：上市短炒數天 再候低部署長線
陸振球：金礦股未配合 金價或先調整
陸振球：是時候思考如何平衡民主與經濟
林少陽：最怕是市場一面倒向好
技術取勝：港交所升穿下降軌
潘迪藍：新興市場股市非全面看好
蘇沛豐：波司登現買入信號 目標4元
李順威：假期波動 要了解再利用
劉思明：港股趨波動 持強股防震
何啟聰：阿里再創新高 看好購證18311
瑞銀亞洲：配股除不明朗 融創Call 17332
摩根大通亞洲：挑戰Naspers配股價 騰訊購17227
周顯：騙最聰明的人 要用最蠢的方法
何國良：憧憬中美貿易協議快簽 市場宜保持清醒
張佩儀：美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
王弼：為何投資要一點精神分裂
曾淵滄：發展商爭借地 新世界最闊綽
湯文亮：買樓如何掌握主動權
陳永傑：港人移民盡量不賣樓
廖偉強：氣氛緩和 出現報復式消費
布少明：2020年樓市明天會更好
李志成：新盤銷情熱 樓市現陽春
盧楚仁：澳洲大山火 澳元轉弱風險高
政商名人反修例後入市金額跌兩成 去年下半年交易總額逾10億
「小麗老師」沽海濱南岸賺440萬
Wetland第2期 最快春節後推
東堤灣畔呎價跌穿1萬
去年金鐘甲廈跌價18% 全港「最傷」
嘉峯匯主打2房 啟德首設洋房
太古城價跌量升 實呎守1.95萬
買高息基金 小心息從何來 勿單看息率投資 隨時賺息蝕價
羅湖商業城一樓減租15% 大業主劉鳴煒 港社會事件影響生意
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