鄺翠玲：還債儲蓄 重新上路

女朋友剛大學畢業，每月收入1.5萬元，盈餘3000元，流動資產2萬元現金。現時林先生只有3萬元現金資產，基本上是淨負債狀態，萬幸的是他仍年輕，家庭負擔暫時不太大，自己也知道需走多幾年理財「冤枉路」，現在要急起直追。但無論怎樣，理財仍需要穩中求進。

林先生首要先累積6個月的生活費（約13萬元）作為安全網，才能實行投資增值計劃。以現時盈餘情况，需再儲蓄22個月才能達標，那時亦是差不多還清債務的時候，對林先生亦是一個新開始。這段路也不短，但債不可以不還，財政狀况仍未見穩健就貿貿然作投資增值，風險也不少呢！

當債項還清及增加了家用後，假設薪金不變，每月盈餘可增至9900元，若那時將5000元作月供策略，投資中度風險項目（平均年回報6%），3年後林先生總資產（非安全網部分）可達37萬元，料可處理結婚目標。

至於置業是否遙不可及，以目前情况來說，5年內比較難達成，但筆者建議林先生考慮以下幾點：

1. 每年加薪時應加大儲蓄額，期望早點還清債項，就可以早點作投資增值；

2. 可邀請女朋友一起規劃，如撥出盈餘中的1000元作結婚置業儲備，5年下來資金起碼有6萬元，而女朋友剛畢業，沒什麼積蓄，亦沒提及投資風險承受能力，建議暫時放在她本人的銀行活期再作打算，暫時也無必要開設聯名戶口；

3. 畢竟置業資金往往要過百萬元首期及相關費用，兩人婚後需繼續努力儲蓄，但若兩口子要租屋住，定必拖慢儲蓄進度，要未來太太和父母一起住，對兩人甚至整個家庭都是一個重要的決定，林先生宜慎重考慮及與各人協商。

林先生投資的經驗不多，筆者認為須嚴守以下規條，以投資作增值仍是可取的：（1）不作槓桿投資；（2）不以借貸作投資本金。投資須量力而為，考慮金額及風險承受能力，作好風險管理。

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美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]