經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：資金追落後 加倉騰訊

【明報專訊】雖然受到美伊局勢影響，全球股市上周出現一些震盪，但整體上都是反覆向好，筆者預期的「融脹」似乎正在出現。筆者原以為美股因估值已處於近20年高位升勢將轉弱，反而相對落後的新興市場會在資金流入下跑贏其他地區。但結果仍是美股較佳，科技股表現一枝獨秀，蘋果、Google、facebook都先後新高。騰訊（0700）在推出新功能後受資金追捧，400元會有少許阻力，但不會行人止步。短期來說，市場未必能突破29000點，全球來說也有整固的可能，但指數並不重要，持有科技股贏面仍然頗大。

上周五美股先升後跌，美國宣布加強制裁伊朗，加上累績升幅已大又是周五，市場出現一些獲利了結。個別高升的中概股回吐幅度較大，最明顯的是B站，但很難判斷是否升勢終結，惟投資者確實有些沽貨的意願。

科技行業出現寡頭壟斷

中港股市格局仍然是傳統行業、價值股等未見動力，資金一面倒流向大價科技股，去年的強勢股仍然不錯，物管股新高，手機設備股、體育用品股大幅調整過後上周高升。市場以至全球經濟愈來愈受少數大型科技股主宰甚至壟斷，流量全在他們手中，例如網上廣告基本由谷歌和facebook瓜分，內地則由騰訊、今日頭條、阿里巴巴（9988）等等寡頭壟斷。就算步入5G年代，一來他們有大量資本、人才和技術，不大可能有中小型公司能成功挑戰他們，也無法從他們手中搶得流量。

科技股核心持倉 小注強勢高升股

從估值來看，大型科技股預測市盈率多超過25倍，微軟就只有2000年科網泡沫時代更高，而在高基數效應下，增長速度應該會逐漸放緩，這是一個危險的設局。但市場資金實在太多，每月歐美央行又注入超過800億美元，同時大家對債市亦有戒心，形成大家都知風險大、理論上不值博，但大家非但不願離場還要不斷加碼以免跑輸大市。現在的策略只能是跟着資金走，科技股是核心持倉，然後小注跟進一些強勢高升股，看看能否出現持續向上。

本倉過去一年一直持有阿里遠多於騰訊，而騰訊近期的急速回升，筆者也確實反應不過來，錯過了20%的升浪。騰訊這幾年很「靜」，遊戲受中央打壓後就沒有新亮點，廣告遇上經濟欠佳、中美貿易戰兼今日頭條的挑戰而放緩，成了弱勢科技股。短視頻、電商一直是騰訊的弱點，2013年推出微視很快就結束，到2018年4月才重新推出。騰訊的策略是入股有優勢的企業，早年是京東，近年是拼多多，短視頻則依靠快手。

近年也再度嘗試發力，微視2019年6月DAU為750萬人，全年目標是5000萬人，暫未知能否達標。電商方面，小程序去年的GMV增加了160%至8000億元，與阿里5.73萬億元差距很大，但上升勢頭是強的。在微視DAU和小程序GMV具備一定規模，再配合微信的流量，是否能成功仍有很大疑問，但投資者一定會有樂觀憧憬。本周沽出IWM，買入200股騰訊(0700)。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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